Naby Keita inscrit le but le plus rapide de l'histoire de Liverpool en Premier League

Il ne fallait pas être en retard à Anfield. Naby Keita n'a pas perdu de temps face à Town ce vendredi soir. L'international guinéen n'a eu besoin que de 15 secondes pour ouvrir le score en faveur de .

Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire des Reds : jamais un joueur n'avait eu besoin d'aussi peu de temps pour inscrire un but dans le championnat anglais.

L'ancien milieu de terrain du Red Bull Leipzig, qui a rejoint Liverpool l'été dernier, s'offre ainsi un record dès sa première saison sur les bords de la Mersey.

15 - After just 15 seconds, Naby Keita's goal for Liverpool is the quickest they have ever scored in a match. Lightning. #LIVHUD pic.twitter.com/ADQcCylQMu