N°10 à Arsenal ? Emile Smith Rowe sait ce que ça représente

Les Gunners ont remis un nouveau contrat et un maillot emblématique à leur jeune talent pour lequel ils fondent de grands espoirs. Symbolique.

Mikel Arteta a révélé qu'Emile Smith Rowe avait demandé à recevoir le n°10 à Arsenal, le patron des Gunners soulignant que le talentueux jeune de 20 ans "connaît les conséquences" qu'implique ce numéro emblématique. Le jeune de l'académie suit les traces de Dennis Bergkamp, ​​Robin van Persie et Mesut Ozil.

Il s'est également engagé dans un nouveau contrat à long terme, mettant fin à toute incertitude entourant son avenir, Arteta étant maintenant à la recherche d'un personnage confiant pour réaliser son potentiel et embrasser une position de premier plan dans une équipe ambitieuse. Bref, Emile Smith Rowe est attendu au tournant.

"Je préfère les joueurs qui en demandent plus"

"Je pense qu'il mérite totalement ce nouveau contrat, il a tout à fait le droit d'être dans la position où le club devait penser à récompenser ce qu'il a fait et il a montré son engagement envers le club. Donc, lorsque cette relation se construit de la manière dont elle se construit, c'est un message vraiment fort et puissant pour tout le monde. Nous voulons et je veux des joueurs affamés et talentueux qui jouent avec un énorme désir et Emile correspond à tout cela" , a confié Arteta pour le média d'Arsenal.

"Si tel est le cas et que vous êtes à bord et que vous montrez cet engagement, ce désir, cette qualité et ce talent chaque jour, vous êtes dans le bon club au bon moment, et je pense qu'Emile ressent la même chose. Il a demandé n°10 donc cela vous montre l'ambition et le désir. Je préfère les joueurs qui en demandent plus (...) Quand il m'a demandé et demandé au club qu'il aimerait obtenir ce numéro, d'accord, allons-y" , a ensuite ajouté le technicien espagnol, qui apprécie la confiance du jeune joueur.

"Nous avons parlé un peu, nous en avons discuté et il en connaît les conséquences, mais il se sent prêt à le faire et s'il est prêt à le faire, alors je serai juste derrière lui pour essayer de le mettre aussi à l'aise et aussi heureux que possible de faire ce qu'il veut faire", a enfin conclu Mikel Arteta, prêt à l'encadrer.