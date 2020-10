Muller voit Lewandowski effacer un vieux record

Thomas Muller estime Robert Lewandowski a tout pour aller chercher le record du plus grand nombre de buts sur une saison en Bundesliga.

Robert Lewandowski vient d’entamer la saison 2020/2021 de la même des meilleures façons en signant dix réalisations en seulement cinq matches joués. Du jamais vu dans m’histoire de cette compétition. Le buteur polonais est lancé et il est bien parti pour battre son meilleur total sur un exercice, réussi l’année dernière (34 buts).

Mais réussira-t-il à égaler, ou dépasser voire même la marque absolue en , qui est de 40 buts. Du côté de Munich, il y a la certitude que le prolifique attaquant peut réussir ce pari. « Quand vous voyez à quel point il marque régulièrement et à quel point l'équipe est stable et crée toujours des opportunités, alors c’est certainement possible. Ce serait génial pour nous, je lui souhaites de le faire », a indiqué Thomas Muller en conférence de presse.

Lewandowski n’est pas encore le maitre absolu

Pour ce qui est du nombre total de buts dans l’élite allemande, il sera en revanche difficile à aller chercher pour « Lewy ». Ce dernier a marqué 246 buts en 326 matchs de jusqu'à présent pour le Bayern et le . Gerd Müller, lui, a trouvé le chemin des filets adverses à 365 reprises en 427 apparitions.

S’il préserve son ratio (0,75 but / match), le Polonais aura besoin de 158 matchs pour atteindre ce chiffre. Et cela revient à jouer au moins cinq saisons supplémentaires avec sa formation bavaroise. Sachant qu’il veut pousser jusqu’à ses 40 ans, l’exploit parait réalisable.