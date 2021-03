Muller n'exclut pas un départ du Bayern

L'attaquant international allemand, Thomas Muller, a laissé la porte ouverte à un départ du Bayern Munich.

Thomas Muller a admis qu'il était ouvert à suivre le chemin de Thiago Alcantara en quittant l'Allianz Arena, insistant sur le fait qu'il n'était "pas forcément fixé" au Bayern Munich.

Muller a commencé sa carrière professionnelle au Bayern en 2008 et a depuis aidé le club à remporter un grand nombre de titres en Allemagne et aussi en Ligue des champions.

Le joueur de 31 ans reste un membre clé de l'équipe, mais il refuse d'exclure un transfert dans un proche avenir - citant le transfert de Thiago en 2020 à Liverpool comme preuve que personne n'est lié au club sans condition.

"Je peux quitter le Bayern sans problème"

"Je ne suis pas attaché à ce club", a déclaré l'attaquant du Bayern dans un entretien au Times. "J'ai une relation spéciale, j'adore le Bayern avant de commencer à jouer pour eux, mais quand il y a une situation où il faut peut-être décider de jouer pour un autre club, ce ne serait ni honte ni un problème du tout. Peut-être comme avec Thiago [Alcantara, maintenant à Liverpool]."

Un certain nombre de grands clubs européens ont été crédités d'un intérêt pour Muller dans le passé, notamment Manchester United et le Real Madrid. Liverpool a également été cité comme courtisan de l'international allemand, et ses dernières déclarations pourraient relancer les rumeurs d'un éventuel départ vers l'Angleterre cet été.

Muller a disputé 571 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern, marquant 212 buts et délivrant 210 passes décisives. L'expérimenté attaquant a remporté 27 trophées majeurs, dont neuf titres de Bundesliga et deux couronnes de la Ligue des champions.

Le contrat actuel de Muller au Bayern n'expire qu'en 2023, et Hansi Flick lui fait toujours confiance pour guider l'attaque aux côtés de Robert Lewandowski alors que les champions allemands continuent de se battre pour un doublé Championnat-C1.