MU, Solskjaer demande à Cavani d'attendre

Le coach de Manchester United estime que son attaquant uruguayen doit prendre son mal en patience avant de devenir titulaire.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à Edinson Cavani qu'il devait attendre son heure avant d'obtenir des présences régulières dans le onze de départ de .

L'attaquant uruguayen est entré comme remplaçant et a fourni une passe décisive à Bruno Fernandes lors du match nul 2-2 contre Leicester, ce samedi à l'occasion du Boxing Day. Trois jours plus tôt, Cavani avait disputé 90 minutes lors de la victoire 2-0 à dans la Coupe Carabao, un match dans lequel il a marqué le premier but des Red Devils à la 88e minute pour les mettre sur la voie de la qualification pour les demies.

La légende de United, Paul Scholes, a remis en question la décision de placer Cavani sur le banc. L'ancien international anglais estimant que Solskjaer devrait sélectionner son meilleur XI pour chaque match.

Cependant, à 33 ans et avec United au milieu d'une période de six matches en 16 jours, il peut ne pas avoir les jambes pour débuter à chaque match. Solskjaer a déclaré que l'ancien joueur du aurait sa chance, mais il doit patienter un peu avant de jouer d'entrée à chaque partie. "Il a été blessé pendant un petit moment et a joué un match complet et physiquement exigeant contre Everton en milieu de semaine", a-t-il rappelé. "Nous avons décidé de le laisser sur le banc et il a eu un impact tout de suite, avec une belle passe sur le deuxième but".

"Il devra en être ainsi pendant un certain temps vu qu'il s'habitue au football anglais et aux exigences de cette saison, mais il a eu un grand impact ici et il a eu un grand impact dans l'équipe", a poursuivi le coach scandinave.

Marcus Rashford a marqué son 50e but en lors de cette partie face aux Foxes et Solskjaer a fait l'éloge du joueur en tant que footballeur et en tant que personne. L'international anglais a consacré beaucoup de temps en 2020 à se battre pour les plus défavorisés et Solskjaer a parlé en termes élogieux du joueur de 23 ans. "À la fois en tant que joueur et en tant que personne, il a été absolument brillant", a indiqué le coach mancunien à propos de Rashford. "Nous sommes très fiers de lui en tant que personne et joueur. Il a toujours été une menace. Nous lui créons des opportunités et il les crée pour les autres."

Rashford s'est légèrement blessé à l'épaule lors d'un duel avec Harvey Barnes vers la fin du match au King Power Stadium, et Solskjaer espère que ce n'est pas un coup sérieux. "Il a senti son épaule un peu après qu'un des joueurs de Leicester lui ait tiré le bras, mais j'espère que ce ne sera pas trop grave car il a terminé un sprint complet peu de temps après", a déclaré le patron de United.