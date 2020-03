MU - Bruno Fernandes : "Ronaldo est une source d’inspiration pour moi"

Impressionnant depuis son arrivée à Manchester United, le Portugais aimerait marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo, chez les Red Devils.

Si Cristiano Ronaldo a longtemps été la seule superstar de l'équipe nationale du ces dernières années, fort de ses cinq Ballons d'or remportés, les Champions d'Europe peuvent compter sur une nouvelle génération destinée à prendre la relève... En effet, le Portugal peut se réjouir de voir arriver des talents tels que Joao Felix, Bernardo Silva ou encore, plus dernièrement, Bruno Fernandes, définitivement en train de prendre son envol du côté de .

"Ronaldo est une source d’inspiration pour moi"

Recruté en janvier au Sporting CP pour la somme de 55 millions d’euros, le milieu de terrain de 25 ans a déjà été l'auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 9 matches sous les couleurs des Red Devils. Un Portugais qui brille à United ? Forcément, la comparaison avec Cristiano Ronaldo est inévitable.

D'ailleurs, le principal intéressé n'est pas insensible aux exploits passés de CR7, une véritable source d'inspiration selon lui. "Ronaldo est une source d’inspiration pour moi. Quand vous commencez à regarder Ronaldo et son équipe, et que vous voyez qu’ils peuvent tout gagner, alors vous rêvez d’être au même endroit (à Manchester). C’était un vrai défi de venir d’un autre pays et de rejoindre un grand club avec de grands joueurs. Mais quand j’ai eu la chance de signer pour Manchester United, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je veux devenir le meilleur joueur possible, et je veux être l’un des meilleurs joueurs de Manchester", a-t-il confié à Sky Sports.