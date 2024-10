MrBeast menace Cristiano Ronaldo !

MrBeast serait prêt à enrôler Lionel Messi dans son duel YouTube avec Cristiano Ronaldo.

Jimmy Donaldson, connu sous le nom de MrBeast en ligne, est en tête des classements des chaînes YouTube les plus abonnées depuis le 1er juin. Il compte 318 millions d’abonnés, ce qui lui permet de générer des chiffres astronomiques grâce aux revenus publicitaires.

Ronaldo, qui possède le compte le plus suivi sur Instagram, a désormais étendu son empire des médias sociaux au monde de la création de vidéos sur YouTube. La superstar portugaise, qui joue dans son club de football en Arabie saoudite pour Al-Nassr, a battu le record de la croissance la plus rapide en un mois lors du lancement de sa chaîne UR Cristiano – un honneur que MrBeast détenait auparavant.

L'article continue ci-dessous

Donaldson a déclaré au podcast IMPAULSIVE de Logan Paul la menace que Ronaldo représente pour ses autres entrées dans le livre des records : « J’ai battu le record du monde du plus grand nombre d’abonnés en un mois, et deux mois plus tard, Ronaldo arrive. » Il admet que CR7 « écrase » tout sur YouTube et que « s’il y avait quelqu’un qui pouvait me dépasser, ce serait Ronaldo ».

MrBeast ne reculera pas sans se battre, cependant, et a laissé entendre qu’il aimerait attirer l’éternel rival de Ronaldo dans son coin, en disant « si [je dois] faire une collaboration avec Messi » pour rester devant, alors c’est ce qu’il cherchera à faire.