Moussa Diaby pense à un départ

L'ailier du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, vient de faire savoir qu'il réfléchissait à ses options en vue de la saison prochaine. Il n’est plus sûr de continuer son parcours avec le club allemand.

L’international tricolore (22 ans), qui se trouve actuellement avec les Bleus, a attiré l'attention de plusieurs équipes de renom en Angleterre et aussi en Allemagne en raison de sa forme impressionnante du côté de la BayArena.

Diaby focalisé sur la fin de la saison

Arsenal, Liverpool, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont tous intéressés au joueur formé au PSG. Tout en indiquant qu’il explorait l’idée d’un nouveau challenge l’été prochain, l’intéressé a insisté sur fait qu'il est concentré sur le fait de bien terminer la saison en cours.

A la question de savoir si l'intérêt d'autres clubs lui a fait tourner la tête, Diaby a répondu à Sport.de : "Bien sûr que j'y pense. Mais pas trop non plus encore. Je me concentre toujours sur la fin de la saison."

Leverkusen est actuellement troisième de la Bundesliga mais n'est pas encore sûr de disputer la prochaine Ligue des champions. Le RB Leipzig, Fribourg et Hoffenheim étant tous à quatre points derrière eux.

Diaby est le deuxième meilleur buteur de l'équipe allemande en Bundesliga, avec 12 buts et sept passes décisives signés en 25 matches. En Europa League, il a marqué quatre fois et a été à l'origine de deux autres buts.

Le contrat de Diaby avec Leverkusen court jusqu’en 2025.