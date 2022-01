Moussa Dembélé "a honte" avant OL - PSG

Ce dimanche soir, au Groupama Stadium, l’heure aurait dû être à la fête. un choc entre l’Olympique Lyonnais et le PSG, deux places fortes du football français, ça vaut forcément le coup. Sauf qu’avec seulement 5000 supporters présents dans l’enceinte à cause des mesures gouvernementales liées au Covid-19 et une cascade d’absences, le duel a pris du plomb dans l’aile.

L’intérêt sportif n’aide pas non plus puisque cette confrontation n’a pas d’incidence sur la course au titre. Le PSG fait cavalier seul en tête tandis que l’OL est à des années lumière de l’objectif qu’il s’est fixé en début de saison. Les hommes de Peter Bosz pointent à la 13eme place du championnat, à 22 points de son adversaire du soir et 12 d’une place en Ligue des Champions.

"C’est une honte. Il faut en avoir honte, a soufflé Moussa Dembélé dimanche au micro de

Téléfoot sur TF1. Il faut tout faire pour ne pas y rester."

"Tout ne s’est pas passé comme on le voulait lors de la première partie de saison. Il y a des motifs d’espoir. Ce n’est pas une question de qualité intrinsèque mais plus une question de mental, de tout faire ensemble, en équipe."

Dembélé a confiance en Bosz

S’il assure ne pas avoir peur du PSG, dimanche, l’attaquant lyonnais est conscient des limites de l’OL lors de la première partie de saison. Il demande malgré tout de la patience, estimant que Bosz reste l’homme de la situation, qu’importe les critiques qui entourent le technicien néerlandais depuis quelques semaines.

"Ça se passe très bien, assure-t-il. C’est un coach qui est sous-estimé dans le milieu. Pour avoir côtoyé des grands coachs, je le mets en haut de la liste. Il a le soutien du vestiaire. C’est l’homme de la situation à 100%."

Reste désormais à le prouver sur le terrain, en respectant les préceptes de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Et pourquoi pas signer une première victoire depuis le 28 novembre dernier à Montpellier face à l’ogre parisien.