Mourinho se lâche ! Sa déclaration violente contre un arbitre

L'entraîneur de l'AS Roma était très remonté, mercredi, après le match nul des Giallorossi contre Monza (1-1).

L'AS Roma a réalisé la mauvaise opération de la soirée en Serie A, mercredi, en concédant un nul décevant contre Monza (1-1). Un résultat que José Mourinho impute en grande partie à l'arbitre du match, Daniele Chiffi. Coupable, selon José Mourinho, d'avoir pris des décisions complètement incohérentes, l'homme en noir s'est fait recadrer publiquement par le Special One.

"Avant d'être un arbitre, il faut aussi être un humain"

Dans une tirade dont il a le secret, Mourinho n'y est pas allé par quatre chemins. "Tous les matchs que nous jouons avec le pire arbitre que j'ai vu en 20 ans de carrière, c'est difficile, a-t-il lâché. Vous perdez en concentration, en contrôle. Un second carton jaune pour un joueur épuisé qui glisse avec une petite faute à la 90+5e... ".

"Avant d'être un arbitre, il faut aussi être un humain, a continué Mourinho. Vous devez faire preuve d'intelligence, comprendre l'aspect humain. Et lui, c'est un désastre à ce niveau. Je dois le dire, nous n'avons pas la force des autres clubs de dire et d'exiger : 'nous ne voulons plus de cet arbitre'. D'autres le font et nous le savons. Dès que cet arbitre est là, je dois arrêter d'entraîner à 20 ou 30 minutes de la fin car il va m'expulser sinon. Mais samedi (contre l'Inter Milan, ndlr), ça sera encore plus dur donc je ne pouvais pas me permettre d'être suspendu", a conclu le technicien portugais.