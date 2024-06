Mourinho règle ses comptes avec Ten Hag

José Mourinho a reproché à Erik ten Hag son incapacité à « tirer le meilleur parti » de Jadon Sancho à Manchester United.

La tension entre Sancho et Ten Hag est devenue évidente après que le manager néerlandais a publiquement critiqué les efforts de Sancho à l'entraînement. Suite à ces remarques, Sancho s'est rendu sur les réseaux sociaux pour réfuter les affirmations de son manager, un acte qui a encore envenimé leur relation. En septembre, Sancho a été exclu de l'équipe première après avoir refusé de s'excuser pour sa crise publique, avant d'être prêté au Borussia Dortmund en janvier.

Mourinho, un manager chevronné doté d'une riche expérience, notamment à Manchester United, a compati à la situation de Sancho. Dans un entretien avec TNT Sports, Mourinho a déclaré : « En tant que joueur, nous connaissons son talent. Nous avons vu ce qu'il pouvait faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui s'est passé à Man United... si je regarde ma propre histoire, j'ai parfois échoué avec des joueurs. Parfois, je n'ai pas su créer la bonne empathie, je n'ai pas su comprendre l'ADN du joueur et je n'ai pas su l'aider à grandir dans la bonne direction. La plupart du temps, oui, je l'ai fait, mais parfois, je n'y suis pas parvenu.

« Je pense qu'il faut parfois apprendre par l'expérience, ce que j'ai toujours essayé de faire, pour essayer de comprendre la nature du joueur. Parfois, ils ont le talent mais n'ont pas l'état d'esprit que l'on attend d'un joueur. Il est certain que le jeune Sancho a commis des erreurs, c'est certain, mais il est certain que son entraîneur n'a pas été capable de tirer le meilleur de lui.

Interrogé sur la question de savoir si Sancho a été déçu par United dans son ensemble, Mourinho a souligné que de telles situations sont généralement influencées par de multiples facteurs. « Normalement, c'est multifactoriel. Normalement, ce n'est pas le manager, le joueur, la famille, l'agent, le club", a-t-il noté, suggérant que le blâme ne peut pas reposer sur une seule partie.

Toutefois, Mourinho a rappelé que les entraîneurs expérimentés ont une grande responsabilité dans l'accompagnement des jeunes joueurs. « En tant qu'entraîneur, j'ai souvent réussi à tirer le meilleur des jeunes joueurs et à les aider à devenir ce qu'ils seront à l'avenir. D'autres fois, j'ai échoué. Il est certain que, même si le problème est multifactoriel, nous en faisons partie. Pour nous, les entraîneurs, qui avons plus d'expérience et de nombreuses situations de déjà-vu avec l'âge, nous essayons d'aider les joueurs dans la bonne direction. Je pense que dans ce cas, ils regardent et essaient certainement d'analyser ce qui s'est passé à Man United et ce qui s'est passé et ce qu'il a trouvé à Dortmund.

Sancho s'est incontestablement racheté une conduite à Dortmund et a joué un rôle crucial dans le parcours des Jaunes et Noirs jusqu'à la finale de la Ligue des champions. Cependant, il reste à voir si le club allemand peut le garder une saison de plus ou si l'attaquant retournera à Old Trafford à la fin de son prêt.