Mourinho n’échangera pas Lo Celso pour Bruno Fernandes

José Mourinho, l’entraineur des Spurs, a indiqué que pour lui le milieu Giovani Lo Celso était plus précieux que Bruno Fernandes.

L'entraîneur de , Jose Mourinho, a déclaré qu'il n'échangerait pas Giovani Lo Celso contre Bruno Fernandes si on lui en donnait la possibilité.

Le milieu de terrain de ayant apparemment été sur le point de signer pour les Spurs. "Je ne sais rien à ce sujet", a d’abord déclaré Mourinho à Sky Sports lorsqu'on l'a interrogé sur les pourparlers qui auraient eu lieu entre les Spurs et le Sporting.

Mourinho encense son poulain

« Mais si c'est vrai, et Giovani Lo Celso était le joueur qui est venu aux Spurs [à la place], alors je dirais que je ne changerais Lo Celso pour aucun joueur. Pas seulement pour Bruno, mais pour n'importe quel joueur », a clamé The Special One. Un signe de confiance que l’international argentin appréciera à coup sûr.

Pour rappel, Lo Celso est arrivé à Tottenham l’été dernier en provenance du Betis. D’abord prêté, il a ensuite été transféré définitivement en janvier dernier. Il totalise actuellement 30 matches et 2 buts avec l’équipe londonienne, toutes compétitions confondues.