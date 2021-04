Mourinho : "Même entraineur, mais différents joueurs"

José Mourinho, le coach de Tottenham, regrettait les erreurs commises par son équipe face à Newcastle et qui ont coûté deux points.

José Mourinho a reconnu que son équipe de Tottenham commettait un peu trop d'erreurs, déplorant aussi son «instabilité» après les deux points abandonnés contre Newcastle ce dimanche.

Le doublé de Harry Kane en première mi-temps semblait avoir relancé les Spurs après l'ouverture de Joelinton, mais les Londoniens n'ont pas été en mesure de préservercette victoire contre les Magpies à St James 'Park jusqu'au bout. Joe Willock assurant finalement l'égalisation pour les locaux à la 85e minute.

Les hôtes ont sauvé un point quelques instants seulement après que Kane eut touché le poteau et que Gareth Bale a raté une occasion sur coup franc, laissant le coach portugais frustré par l'incapacité de son équipe à garder son avance.

"Je suis frustré", a-t-il déclaré à plein temps à BBC Radio 5Live. "Nous devions gagner le match et nous sommes venus pour gagner. Nous n'étions pas loin [mais] en même temps, nous avons créé de l'instabilité avec nos erreurs défensives individuelles. Nous avons toujours donné à Newcastle une chance d'être dans le match."

L'article continue ci-dessous

"Nous avons eu une grande opportunité de faire 3-1 et de tuer le match [quand Kane a frappé le montant] et ensuite nous concédons un but la minute suivante", a déploré The Speciale One.

"Nous donnons trop d'espoirs à nos adversaires"

A la question pourquoi Tottenham se laisse souvent rejoindre quand il mène au score et que le match parait acquis, Mourinho a simplement rétorqué: "Même entraîneur, joueurs différents. Nous travaillons bien, nous travaillons dur. Mais il y a des erreurs que je ne devrais probablement même pas appeler des erreurs parce qu'elles sont liées aux qualités des joueurs. Vous pouvez l'analyser facilement."

S'adressant à BBC Sport, Mourinho a ajouté d'autres critiques sur la performance de son équipe, déclarant: "La Premier League est difficile et est un football de haut niveau, et quand vous ne montrez pas que vous appartenez à ce niveau élevé, c'est difficile. Nous aurions pu marquer quelques buts de plus, mais dans des situations défensives, nous créons de l'instabilité avec nos erreurs - et l'instabilité apporte de l'espoir à notre adversaire, et notre adversaire n'a pas abandonné."