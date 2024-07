Mourinho juge durement le Portugal et Ronaldo

José Mourinho estime que la campagne du Portugal pour l'Euro 2024 "ne sentait pas bon".

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ayant atteint que les quarts de finale.

L'article continue ci-dessous

Le sélectionneur Roberto Martinez cherchait à imiter les efforts de Fernando Santos en 2016, lorsque le titre continental avait été conquis sur le sol français.

Cette fois, la France a eu raison du Portugal, qui s'est imposé aux tirs au but, et Ronaldo s'est incliné pour ce qui sera son dernier Championnat d'Europe. Le grand joueur de tous les temps a fait couler beaucoup d'encre, sans marquer le moindre but, et doit maintenant décider de son avenir international à l'âge de 39 ans.

Mourinho pense que le Portugal sera plus fort au moment de la Coupe du monde 2026 - avec CR7 potentiellement encore à sa disposition - mais a déclaré à Sport TV au sujet de ses derniers efforts à l'Euro : "Il y a toujours de la frustration quand on sent qu'on pourrait faire mieux. Le potentiel de l'équipe était très élevé. Je n'étais pas loin de dire que le Portugal, la France et l'Angleterre étaient les favoris. Deux d'entre eux sont en demi-finale. L'Espagne est la plus grande surprise pour moi, dans la façon dont l'équipe a évolué, c'est pratiquement une nouvelle équipe. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'équipe qui joue le mieux et qui a joué le mieux tout au long du tournoi.

"Le Portugal n'a pas été fantastique, même s'il a atteint les quarts de finale. Nous nous attendions à mieux. J'étais au stade national pour le match [amical] Portugal-Croatie et ça ne sentait pas bon. Je n'ai pas eu de bonnes sensations. Pendant le tournoi, nous étions l'équipe qui progressait, mais nous n'étions pas convaincants. Souvent, à l'heure de vérité, ces équipes sont plus fortes. Ce n'était pas la fin du Portugal, il n'y a pas eu d'amélioration dans l'équipe. Mais c'est une équipe jeune, à part les deux vétérans [Cristiano Ronaldo et Pepe], une équipe qui a de l'avenir devant elle. La Coupe du monde est à portée de main".

La prochaine étape pour le Portugal sera la Ligue des Nations, qui débutera en septembre. Ronaldo a laissé entendre qu'il pourrait faire partie de cette aventure, la superstar d'Al-Nassr n'étant pas prête à mettre un terme à sa carrière après 212 sélections et 130 buts.