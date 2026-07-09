Mourinho gère le dossier Valverde et tranche la question du brassard de capitaine

José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, attend avec impatience le retour de tous ses joueurs, et notamment celui de l’Uruguayen Fede Valverde, afin de préparer sereinement la nouvelle saison.

Selon le journal « Marca », Mourinho prendra personnellement en main ce dossier sensible, toujours en suspens depuis la Coupe du monde.

Le club madrilène espérait que la Coupe du monde, après une saison éprouvante conclue par la polémique autour de l’incident impliquant son coéquipier Aurélien Tchouaméni, suffirait à calmer les esprits ; ce ne fut pas le cas.

Le milieu de terrain s’est aussi retrouvé au cœur d’une polémique avec la sélection uruguayenne pendant le Mondial, sans réussir à calmer les esprits alors que se profile l’une de ses saisons les plus délicates.

Depuis l’élimination de l’Uruguay au premier tour de la Coupe du monde, le 27 juin dernier face à l’Espagne, le milieu de terrain se repose.

Selon le quotidien, cette pause lui permet de « se reposer et de se détendre avant de revenir à Valdebebas pour un nouveau départ. Le joueur veut tourner la page, effacer les séquelles de la polémique et se concentrer sur la nouvelle saison sans regarder en arrière. »

Pour l’y aider, Mourinho a prévu une rencontre avec son capitaine afin de clarifier la situation et de lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Selon Marca, le milieu de terrain reste un élément clé du groupe de Mourinho, qui devrait lui conserver le brassard de capitaine dès la reprise fin juillet.

Le technicien espère que cette marque de confiance suffira à effacer les séquelles de l’épisode et à réintégrer pleinement son capitaine au groupe, après une saison agitée.

La polémique a éclaté lorsqu’il a été désigné comme l’un des responsables du départ de l’ancien entraîneur Xabi Alonso ; Vinícius Júnior a alors concentré les critiques, admettant des relations tendues avec l’entraîneur, une situation que Valverde a également vécue.

La dégradation des performances et la tension permanente à Valdebebas ont pesé sur le milieu de terrain, jusqu’à l’affrontement avec Chouamini qui a valu à l’Uruguayen un passage à l’hôpital pour une blessure à la tête.

Menacé de perdre le brassard, voire d’être transféré, il a ensuite rejoint l’Uruguay pour la Coupe du monde, mais les tensions autour du sélectionneur Marcelo Bielsa ont de nouveau fait de lui le centre de l’attention.

Selon la presse uruguayenne, plusieurs titulaires, dont Valverde, se sont plaints de la charge de travail imposée par Bielsa : des entraînements intensifs après une saison épuisante et de longues séances vidéo.

L’élimination de l’Uruguay dès la phase de poules a fait exploser la tension accumulée, et Valverde s’est adressé au public dans un communiqué où il a déclaré : « J’assume la responsabilité de cet échec, et je sais que je n’ai pas été à la hauteur. Mais je ne renoncerai en aucun cas à représenter mon pays, même si cela devait me coûter la vie. »

Valverde tourne ainsi une page agitée d’une saison qu’il aimerait oublier. Il est désormais temps pour lui de se ressourcer, de se vider l’esprit et de s’entretenir avec Mourinho pour prendre un nouveau départ.







