Mourinho entame sa nouvelle ère royale à Barcelone

La Ligue espagnole a dévoilé le programme des trois premières journées de la saison 2026-2027.

Selon le journal AS, la première journée se déroulera en deux temps : les clubs dont les joueurs n’ont pas disputé la Coupe du monde joueront en priorité, tandis que les autres entreront en lice ultérieurement.

Le Real Madrid figure dans le second lot, donc il entamera le championnat lors de la 2^e journée, avant de rattraper son match de la 1^(re) journée.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur José Mourinho, le Real Madrid entamera son parcours en Liga par un match de la deuxième journée contre l’Espanyol, le samedi 22 août prochain, au stade Cornella-El Prat, en Catalogne.

Le premier match au stade Santiago Bernabéu est programmé le mercredi 26 août contre la Real Sociedad.

Cette rencontre marquera le retour de José Mourinho sur la pelouse de Santiago Bernabéu, où il a passé trois ans, de 2010 à 2013.

Le technicien portugais était déjà revenu au Bernabéu en janvier et février de cette année, lorsqu’il avait dirigé Benfica en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Quatre jours plus tard, le 30 août, le Real Madrid recevra Málaga, promu cette saison, pour la troisième journée de Liga.