Mourinho dévoile les raisons de son optimisme malgré l'absence des stars majeures du Real Madrid

L’entraîneur portugais José Mourinho a entamé son nouveau mandat au Real Madrid avec sérieux et enthousiasme. Il a publié sur les réseaux sociaux sa première photo en maillot madrilène, accompagnée d’un message bref et direct : « C’est parti ! », traduisant sa détermination à réussir.

Le technicien arrive plein d’énergie et de passion pour commencer à travailler avec les joueurs, animé par une grande motivation à l’idée de revenir dans ce qui fut autrefois son « chez-soi », puisqu’il avait déjà entraîné l’équipe entre 2010 et 2013, remportant lors de cette période le titre de champion d’Espagne et la Coupe du Roi.

Dans une interview accordée à la chaîne du club, le technicien a décrit les coulisses de la préparation, déclarant selon le quotidien espagnol Marca : « Nous travaillons très sérieusement. Ce n’est pas comme si j’étais arrivé ici aujourd’hui et que tout venait de commencer. Nous travaillons d’arrache-pied depuis longtemps avec la direction du club à différents niveaux. Aujourd’hui, nous pouvons travailler à distance car la technologie nous aide beaucoup ; aujourd’hui, il s’agissait en pratique simplement de prendre le relais et de prendre en main tout ce qui a été accompli et ce qu’il nous reste à faire. »

Il a exprimé sa joie d’être de retour, qualifiant sa présence au sein du club d’une « mission particulière » : « Les mots ne suffisent pas, car c’est une mission. Je ne pense pas à moi, à savoir si je vais gagner beaucoup ou peu. Je suis là pour aider tout le monde à progresser : les joueurs, le staff, afin de bâtir une culture de travail, de responsabilité et d’ambition, et de faire vivre ce que je connais bien, à savoir la responsabilité et l’honneur de travailler pour le Real Madrid. J’aime vraiment ce concept. Il ne s’agit pas de travailler au Real Madrid, mais de travailler pour le Real Madrid. C’est dans cet esprit, proche d’une mission, que je suis ici. »

Dès son arrivée dans la capitale espagnole ce matin, le technicien s’est rendu directement au centre d’entraînement de Valdebebas, où il profitera de ce week-end pour finaliser les préparatifs avant le début de la pré-saison, lundi 13 juillet. Au programme : examens médicaux, présentation officielle et première prise de contact avec le staff.

Les préparatifs du Real Madrid débuteront toutefois avec un effectif incomplet, plusieurs stars étant encore engagées en Coupe du monde ; une situation que Mourinho aborde avec un regard positif, comme il l’a expliqué : « Nous devons aborder les deux prochaines semaines avec un état d’esprit positif, car il est évident que j’aurais souhaité que tous les joueurs soient présents. Mais nous devons voir les choses du bon côté : cela me permettra de faire connaissance avec les jeunes avec lesquels je vais travailler et de leur donner l’occasion de faire ma connaissance. Pendant la préparation, plusieurs éléments de la Castilla intégreront le groupe, et je tiens à m’impliquer personnellement dans leur progression. Nous serons là, et les vainqueurs de la Coupe du monde nous rejoindront plus tard. Je suis confiant et animé par un profond amour pour ce club : c’est le Real Madrid, et rien d’autre ! »

Lundi, le technicien portugais ne disposera que de huit joueurs de l’équipe première : Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huisen, Camavinga, Gonzalo et Mastantono, tandis que le trio Militão, Mendy et Rodrygo est toujours en convalescence après ses graves blessures en fin de saison dernière.

Bien que l’entraîneur ait déjà pris les commandes sur le terrain en début de semaine, le club a reporté la conférence de presse de présentation officielle jusqu’à la fin de la Coupe du monde. En attendant, Mourinho a déjà dirigé plusieurs séances d’entraînement, concluant pour l’instant son discours par un slogan enthousiaste : « C’est parti ! ».