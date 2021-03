Mourinho remonté contre l'arbitrage après la défaite dans le derby

José Mourinho fulminait à l'issue du derby contre Arsenal et qui a basculé sur un pénalty très contestable.

Jose Mourinho a dirigé sa colère contre les arbitres suite à la défaite de son équipe de Tottenham dans le derby du nord de Londres face à Arsenal en Premier League dimanche (1-2), affirmant que c'était "dommage" que les arbitres n'aient pas à rendre des comptes devant les médias.

Le Portugais a quand même été assez honnête pour reconnaitre que son équipe des Spurs, qui avait pris les devants en première mi-temps grâce à la superbe frappe en coup de foulard d'Erik Lamela, évoluait bien au-dessous de son nouveau. Il en a assumé la responsabilité.

Mais Mourinho n'a pas aimé la prestation de l'arbitre Michael Oliver et celui du VAR avec leur appel en faveur d'un penalty suite à une chute d'Alexandre Lacazette dans la surface au contact du Colombien Davinson Sanchez alors qu'on jouait l'heure du jeu et que le match était relativement indécis.

"Aux arbitres de s'expliquer"

"Pas d'entretiens d'après-match pour les arbitres? C'est dommage", a ironisé Mourinho à Sky Sports. "Nous avons vraiment mal joué en première mi-temps. Le 1-1 n'était pas le reflet de la première mi-temps. Nous étions très mauvais. En seconde période, nous n'avions que de l'espace pour nous améliorer, ce que nous avons fait. [Mais] alors c'est une question - mais impossible car ils ne parlent pas - à l'arbitre Michael Oliver de répondre"

"Le match était sous contrôle en seconde période donc nous avons récupéré. Nous avons fait des changements pour essayer de gagner, [mais] ensuite c'est un penalty et ensuite un deuxième jaune pour Lamela. Ce que je vois depuis le banc n'est qu'une impression au début. Je suis à 40 ou 50 mètres. Je l'ai vu sur l'iPad. Les arbitres ont parfois un travail difficile. Je ne me suis pas plaint mais quand je regarde en arrière sur l'iPad, c'est ce que c'est. Si quelqu'un a une opinion différente [pour moi], il doit être l'un des grands fans d'Arsenal avec un abonnement. C'est le seul que j'accepte car c'est la passion qui parle. A part ça, je n'accepte pas de point de vue différent car il est évident", a-t-il ajouté..

"Si les joueurs ne font pas mieux, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. J'appartiens à l'équipe donc je suis aussi coupable pour la première mi-temps que les joueurs, mais le mieux est que nous nous améliorions en seconde période. Les joueurs sont fatigués, les entraîneurs fatigués, peut-être que les arbitres sont fatigués aussi. Mon bilan avec Michael Oliver aux pénalties avec Chelsea, United et Tottenham est défavorable", a conclu The Special One.