Mourinho chambre Manchester United après l'humiliation

José Mourinho, manager de Tottenham, a apprécié l'humiliation infligée par son équipe à son ancien club Manchester United (1-6), dimanche.

Évincé du banc des Red Devils en 2018, et récemment critiqué pour imposer un style de jeu trop défensif, Mourinho jubile. L'humiliation de United par dimanche a été appréciée à sa juste valeur par le Special One.

"Imaginez s'ils avaient eu un entraîneur offensif, a taclé le manager des Spurs au micro de BT Sport au terme de la rencontre. Avec un entraîneur défensif, ils ont marqué cinq, sept, six. Avec un entraîneur offensif, ils en auraient marqué dix, onze, douze."

L'article continue ci-dessous

Sondé sur la la polémique sur l'exclusion d'Anthony Martial pour un geste d'humeur sur Erik Lamela, Mourinho a répondu avec désinvolture.

Plus d'équipes

"Je n'ai pas regardé l'action.Peut-être que je le ferai plus tard. Si quelqu'un peut pleurer sur les décisions de VAR, c'est Tottenham et si quelqu'un ne peut pas pleurer pour VAR, c'est bien ."

L'ancien boss des Red Devils a surtout louangé ses hommes : "L'équipe a été courageuse et confiante. Nous avons été menés 1-0 après quelques secondes et c'est pas facile de revenir au score sans confiance. Nous avons oublié le résultat et nous nous sommes mis en action. Nous avons eu une réaction incroyable et la première période a été phénoménale. Nous étions à un très haut niveau en première période. Nous avons été tellement bons à tous les niveaux. Nous méritons tellement notre victoire. Gagner 6-1 à Old Trafford contre Manchester United, c'est un honneur pour nous tous. Mais le plaisir n'est pas d'avoir gagné mais dans la performance et les trois points, dont nous avions besoin après notre défaite contre ."