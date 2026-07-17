Mourinho, atout majeur pour le transfert d'Endrick vers la Serie A

L’attaquant brésilien Endrick aborde un moment charnière de sa carrière au Real Madrid. Sous le regard exigeant de l’entraîneur portugais José Mourinho, il sera soumis à une évaluation minutieuse durant la préparation estivale, préalable à toute décision définitive sur son avenir au Santiago Bernabéu.

Le joueur, qui fêtera ses 20 ans le 21 juillet prochain, s’apprête à relever un défi de taille : prouver qu’il mérite davantage de temps de jeu dans le cadre du nouveau projet mené par Mourinho au sein du club madrilène.

Selon le journal Sport, qui cite El Messagero, l’AS Rome verrait en Endrick le successeur idéal de l’attaquant ukrainien Artem Dovbyk, dont le départ est imminent.

Toutefois, la finalisation de l’opération dépendra de l’accord de Mourinho, dont les liens privilégiés avec le club giallorosso pourraient faciliter les discussions si le Real Madrid acceptait de prêter son jeune attaquant.

Malgré tout, le Real Madrid s’en tient pour l’instant à son plan initial : conserver Indrek au sein de l’équipe première la saison prochaine, tout en cherchant une solution adaptée pour Gonzalo García.

En cas de départ de Gonzalo, le club privilégierait une vente définitive, tandis qu’un prêt d’Endrick resterait d’actualité si le staff estimait que la pépite brésilienne a besoin de davantage de temps de jeu pour mûrir.

La décision finale reviendra à José Mourinho, qui fixera d’ici quelques semaines si Endrick obtiendra enfin sa chance au Real Madrid ou s’il partira se rodage hors d’Espagne.