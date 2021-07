Mourinho a contacté Kane pendant l'Euro

L'attaquant de la sélection anglaise a révélé avoir reçu un coup de fil de la part de son ancien coach pendant le championnat d'Europe.

Harry Kane a révélé qu'il était en contact avec l'ancien manager Jose Mourinho pendant l'Euro 2020 mais il n'a pas encore discuté avec le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo.

Kane a marqué trois buts en deux matches à élimination directe pour l'Angleterre, aidant les Three Lions à atteindre les demi-finales où ils affronteront le Danemark mercredi.

L'attaquant, qui a été pressenti pour changer d'air cet été, a fait l'éloge de Mourinho, qui a été limogé par les Spurs en avril et nommé entraineur de la Roma en mai.

"Il est génial, il m'a aussi envoyé des SMS", a déclaré Kane à talkSPORT à propos de Mourinho. "Tout le monde sait que nous avons une excellente relation et que nous nous entendons très bien. Je le respecte vraiment en tant que manager et personne. Je lui souhaite tout le meilleur à Rome. C'est formidable d'avoir l'un des meilleurs managers du monde à vos côtés. Je le respecterai toujours et j'espère être en contact avec lui pour le reste de ma carrière."

Au sujet de Nuno, le successeur de Mourinho, Kane a indiqué : "Chaque fois qu'un nouveau manager arrive, je suppose qu'il y a un niveau d'excitation autour du club. Évidemment, vu que je suis en sélection je n'ai eu aucun contact avec lui. Je me concentre entièrement sur l'Euro. Espérons qu'il nous reste une semaine. C'est un excellent manager et il a fait un excellent travail chez les Wolves et les a fait bien jouer. Je suis sûr que nous serons en contact après le tournoi."

L'article continue ci-dessous

Kane n'a pas déclaré publiquement qu'il voulait quitter les Spurs, mais il n'a pas caché son désir de remporter des trophées. Goal est en mesure d'affirmer que Manchester City a fait du joueur de 27 ans sa principale cible cet été, Pep Guardiola souhaitant enrôler l'attaquant pour aider à remplacer Sergio Aguero.