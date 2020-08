Mourad Boudjellal jette l’éponge dans le rachat de l’OM

Dans une interview accordée à RMC Sport, Mourad Boudjellal a annoncé se retirer du projet de rachat de l’OM suite aux ultimatums du clan Ajroudi.

L’idée de base avait de quoi être excitante mais force est de constater que l’OM se rapproche de plus en plus d’un Kachkar 2.0 avec le projet de Mohamed Ajroudi. Après avoir pris du plomb dans l’aile depuis quelques semaines suite au refus de Frank McCourt de vendre le club, l’opération rachat a pris une nouvelle tournure, ce vendredi. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Mourad Boudjellal a tout simplement annoncé son retrait de l’opération, suite aux méthodes utilisés par ses désormais ex-partenaires.

"Cela devient un peu indécent donc je me désolidarise complètement de cette façon et cette manière de communiquer. Quoi que cela puisse me coûter, même si demain cela se passe, cela se fera sans moi et ce n’est vraiment pas grave. Je n’ai pas pour habitude d’avoir ce genre d’attitude. Le communiqué de ce jeudi est grotesque. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois", s’est notamment insurgé l’ancien président du RC Toulon.

Boudjellal : « La banque Wingate, c’est plutôt Watergate »

Censé devenir le président de l’OM si le projet de rachat de Mr Ajroudi était accepté, Boudjellal a finalement choisi de ce désolidariser suite aux nombreux ultimatums lancés par le clan de l’homme d’affaires franco-tunisien envers McCourt.

"J’ai découvert le communiqué et cet ultimatum dans la presse. J’ai trouvé cela d’une connerie absolue. Si quelqu’un vous dit qu’il refuse de vendre sa maison, on ne va pas lui faire une offre et lui envoyer un ultimatum. C’est totalement stupide. Un ultimatum cela fonctionne uniquement quand quelqu’un est vendeur."

Après avoir rêver en grand d’un projet qui permettrait à l’OM de venir le titre au PSG et de s’imposer sur la scène continentale, les supporters marseillais sont de nouveau ramenés à la triste réalité. Un échec qui tient en partie à la présence de nouveaux partenaires dans le projet. "Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté, fustige Boudjellal. Ils ont sûrement fait de belles choses à côté. La banque Wingate je ne la connaissais pas mais là c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage."

La cours de récréation semble désormais terminée sur la Canebière.