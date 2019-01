Morata parvient à un accord avec l'Atlético Madrid

INFO GOAL - Alvaro Morata est parvenu à un accord avec l'Atlético Madrid. Chelsea est lui au centre de l'Europe avec les ças de Morata et Higuain.

L'attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, a conclu un accord pour être prêté à l'Atletico Madrid pour le reste de la saison, mais les espagnols doivent maintenant lever des fonds avant de finaliser la transaction.

Selon nos informations l'Atlético a conclu un accord prévoyant de verser 3 millions d’euros afin d'obtenir Morata pour le reste de la campagne, avec la possibilité de verser 40 millions d’euros supplémentaires pour acheter l’international d’Espagne en fin de saison.



L'Atletico négocie toujours avec Chelsea sur le pourcentage du salaire de Morata qu’elle paiera. L'Atléti, cependant, n'est pas actuellement en mesure de signer l'accord avec Chelsea alors qu'ils tentent de se décharger de deux signatures estivales afin de libérer de l'espace sur leur masse salariale.



L'attaquant Nikola Kalinic est arrivé du Milan AC en été, mais a du mal à s'adapter au style de jeu de Diego Simeone, ne marquant que quatre buts en 18 matches.



Les Rojiblancos tentent également de vendre l'ailier Gelson Martins, qui a signé un contrat de six ans après avoir été transféré gratuitement du Sporting après avoir résilié son contrat avec les géants portugais.



Chelsea tient à réduire la masse salariale de Morata avant de faire venir Higuain, tandis que Milan doit lui-même remplacer l’international argentin, Krzysztof Piatek de Gênes étant son objectif principal et devant coûter environ 40 millions d’euros.

Higuain a prévu de rejoindre Chelsea pour un prêt de six mois, qui peut être prolongé d'un an ou être transformé en transfert permanent en été, bien que cela conduise à de nouvelles négociations de contrat pour le joueur de 31 ans.





L'ancien attaquant du Real Madrid retrouvera Maurizio Sarri, qui a travaillé avec Higuain à Napoli et a joué un rôle clé quand l'attaquant égalait le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Serie A avec 36 en 2015-16.



Higuain et Morata ne sont pas les seules attaquants à avoir des liens avec Chelsea en janvier, le départ de Michy Batshuayi de Stamford Bridge ajoutant de nouvelles complications à un mois chargé.



Le prêt convenu de Batshuayi à Monaco est pour le moment bloqué et Monaco envisagerait maintenant la possibilité de signer Kalinic, les retrouvailles de l'international belge avec Thierry Henry pourraient maintenant être annulées.



Everton a également manifesté son intérêt pour l'ex du Borussia Dortmund mais leur valorisation est bien en deçà de ce que recherche Chelsea.



Il pourrait encore être utilisé dans le cadre de l'accord pour signer Higuain si Milan avait du mal à trouver un remplaçant viable ailleurs, alors que Crystal Palace serait également intéressé.