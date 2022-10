Montpellier - OL : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Montpellier - Lyon : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Deux malades du championnat de France en quête de confiance et de victoire s'affrontent ce samedi à la Mosson. Onzième de Ligue 1, Montpellier a pris la rude décision de se séparer de son entraîneur en début de semaine, tout comme l'a fait l'Olympique Lyonnais son adversaire il y a une dizaine de jours. Depuis le début de l'année 2022, le MHSC est dans le creux de la vague.

Montpellier n'a pris que 22 points sur 87 depuis le 1er janvier 2022 symbole de la crise traversée par le MHSC. Ces dernières semaines n'ont pas été facile pour les pensionnaires de la Mosson qui restent sur quatre défaites lors des cinq derniers matches. Nul doute que Romain Pitau, nommé comme intérimaire jusqu'à la Coupe du monde, et ses hommes voudront se relancer face à une autre bête blessée du championnat de France.

Une première victoire pour Blanc sur la terre de ses débuts ?

Dixième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est loin de ses standards. Les débuts de Laurent Blanc, qui va retrouver le MHSC avec qui il a fait ses premiers pas en professionnel, face au Stade Rennais ont laissé entrevoir de l'espoir et un peu de mieux dans le jeu, mais le résultat a été le même. L'OL s'est de nouveau incliné et compte déjà cinq défaites cette saison en championnat, restant sur six matches sans la moindre victoire.

La victoire est impérative pour l'OL. Déjà pour sortir de la crise et se donner un peu d'air, mais aussi et surtout pour ne pas prendre trop de retard sur les équipes du haut de tableau, l'objectif de Lyon étant à minima de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est un match au couteau qui va se jouer à la Mosson, malheur au vaincu.

Horaire et lieu du match Montpellier HSC - Olympique Lyonnais

Ville : Montpellier

Montpellier Stade : Stade de la Mosson

Stade de la Mosson Heure : 17:00 UTC+2 (heure française) / 15:00 GMT / 16:00 UTC+1 (BST) / 11:00 EST / 08:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Montpellier - OL ?

Montpellier - OL

12ème journée de Ligue 1

Samedi 22 octobre

17h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 16h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Montpellier et de l'OL

Montpellier : DVDDD



OL : DDDND

Les blessés et absents :

Quatre absents pour Romain Pitau. Le nouvel entraîneur du MHSC devra faire sans Mamadou Sakho, Pedro Mendes, Dimitry Bertaud et Theo Sainte-Luce, tous blessés.

En face, Laurent Blanc a perdu Corentin Tolisso sur blessure face à Rennes. Le milieu de terrain sera indisponible durant plusieurs semaines. Outre l'absence de l'international français, l'ancien entraîneur du PSG peut compter sur l'ensemble de son effectif hormis son troisième gardien, Julian Pollersbeck.

Les équipes probables

XI de départ de Montpellier : Omlin - Tchato, Jullien, Esteve, Cozza - Ferri, Chotard - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi.

XI de départ de l'OL : Lopes - Diomande, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Reine Adelaïde, Tagliafico - Aouar - Lacazette, Dembélé.