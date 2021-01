Montpellier - Monaco (2-3), Monaco continue sur sa lancée

Malgré une fin de match délicate, l’AS Monaco a étiré sa série de victoires en Ligue 1. L’équipe princière a pris le dessus sur Montpellier.

Et de trois ! L’AS a récolté ce vendredi son 3e succès consécutif en championnat, en ouverture de la 20e journée. La formation de Niko Kovac a dominé sur ses terres. Les Monégasques ont totalement survolé la première heure du jeu, avant de lever le pied et connaitre une fin de partie stressante.

L’ASM injouable pendant une heure

Ayant le vent en poupe actuellement, l’ASM a entamé le match tambour battant. Contre une équipe pailladine en difficulté sur le plan défensif, les visiteurs n’ont connu aucune difficulté pour multiplier les assauts et planter leurs banderilles.

Après une première occasion de Ben Yedder à la 24e, Kevin Volland a réussi à ouvrir le score en profitant d’un rebond dans la surface à la suite d’un corner. L’Allemand faisait parler son sens de but, et il aurait pu ensuite assurer un doublé n’était-ce la transversale pour repousser sa tentative.

Wissam Ben Yedder était impliqué dans le premier but monégasque. L’international a fait apprécier son altruisme, mais après il s’est chargé lui-même de faire trembler les filets. A la 34e, il a placé une belle reprise de l’arrière du crâne sur un service de Caio Henrique. Un vrai bijou de l’ancien toulousain.

Au retour des vestiaires, "WBY" s’est nouveau distingué. Cette fois, c’était sur pénalty (61e). En portant le score à 3-0, il pensait sceller définitivement les débats dans cette partie. Mais, son équipe s’est alors totalement relâchée, pensant que le large avance au tableau d'affichage lui suffirait pour être à l’abri d’un retour adverse.

Delort a failli se muer en héros

Ça a été le cas, mais il s’en est fallu de peu pour que l’ASM perd deux points sur le fil. Wahi a redonné l’espoir aux Héraultais à la 64e. A peine cinq minutes plus tard, c’est Andy Delort qui a fait trembler les filets. L’international algérien a fait honneur à son compatriote Rabah Madjer en plaçant une talonnade victorieuse. Un premier but auquel il aurait pu ajouter un second à la 75e. D’une frappe de loin, il pensait égaliser, mais Lecomte s’est interposé et évité aux siens de se faire rattraper.

Au final, et en se faisant quelques frayeurs, Monaco a donc remporté ce derby du sud. Avec les trois points conquis, les Monégasques confortent leur 4e place du classement, et reviennent à six points seulement de l’OL. Montpellier, de son côté, reste 8e et commence à perdre du terrain sur les équipes de tête.