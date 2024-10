Montpellier - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Montpellier et Marseille seront opposés, dimanche, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarré vendredi, la huitième journée du championnat français va prendre fin ce dimanche avec ses dernières affiches. Au programme, un non moins alléchant choc entre Montpellier et l’Olympique de Marseille. Une rencontre entre deux équipes aux trajectoires opposées cette saison.

Montpellier connait des débuts catastrophiques cette saison. Après 7 matchs de Ligue 1, le club héraultais cumule 1 victoire, 1 nul et 5 défaites. Des statistiques alarmantes qui placent les hommes de Michel Der Zakarian à une inquiétante 17e place. L’objectif de Montpellier (4 pts) contre l’OM, dimanche, sera donc de se donner d’air et quitter ainsi la zone rouge.

L’OM veut renouer avec la victoire

Du côté de l’OM, l’enjeu sera tout autre. Le club phocéen reste en effet sur deux contre-performances dont une défaite face à Strasbourg (0-1) er un nul contre Angers (1-1). Des faux-pas que les hommes de Roberto De Zerbi veulent faire oublier en retrouvant surtout leur bonne forme du début de saison avec les quatre victoires et un nul. En plus, une victoire marseillaise permettrait à l’OM (3e, 14 pts) de suivre la cadence du podium derrière le PSG (2e, 17 pts) et Monaco (1er, 20 pts).

Horaire et lieu du match

Montpellier - OM

8e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 20h45 française

Les compos probables du match Montpellier - OM

Montpellier : Lecomte – Sacko, Dzodic, Omeragic, Mincarelli – Toure, Chotard, Savanier – Nordin, Adams, Coulibaly

OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Garcia – Hojbjerg, Rabiot – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier - OM ?

La rencontre entre Montpellier et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 20 octobre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.