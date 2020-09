Montpellier-Lyon – Rudi Garcia : "On n'a pas suffisamment joué"

Rudi Garcia n'était pas satisfait de la prestation de son équipe après la défaite 2-1 à Montpellier.

En match en retard de la première journée, s'est incliné 2-1 à et Rudi Garcia n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs : « On n'a pas suffisamment joué. On fait 15 bonnes minutes où on touche le poteau. C'est dommage de ne pas ouvrir le score contre ce genre d'équipe. Ensuite on a un peu disparu et puis il y a eu ces faits de jeu qui ne nous ont pas aidés. »

De son côté, l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, était soulagé après une fin de match difficile : « On a eu des périodes où on a été très bons avec le ballon, des périodes où on a été moins bons. Et après il y a eu la fatigue en deuxième période qui s'est fait ressentir. Lyon a fait des changements et des joueurs de qualité sont entrés et ils nous ont posé un peu plus de problèmes. Mais tout le monde s'est battu et s'est arraché pour garder un score positif. C'est une bonne chose de gagner deux matches d'affilée. »