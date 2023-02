Montpellier - Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Montpellier - Lens : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Deux équipes relancées après un passage compliqué et deux objectifs bien distincts : le maintien d'un côté, l'Europe de l'autre.

Lens de retour sur le podium ?

Longtemps dauphins du PSG, les Lensois ont perdu leur place sur le podium, la faute à un début d'année 2023 moins flamboyant. Vainqueurs de Nantes la semaine passée, les Sang et Or auront l'opportunité de repasser provisoirement devant Monaco et Marseille, qui joueront dimanche.

Mais en face, Montpellier reste sur deux victoires de rang sans encaisser de buts pour le retour de Michel Der Zakarian et semble aller mieux.

Horaire et lieu du match Montpellier - Lens

Ville : Montpellier

Montpellier Stade : La Mosson

La Mosson Heure : 21h heure française

Sur quelle chaîne TV voir Montpellier - Lens ?

Montpellier-Lens

Ligue 1

Samedi 25 février

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Canal + Sport 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Montpellier et de Lens

Montpellier : VDDVV





Lens : DNNDV

Les équipes probables

XI de départ de Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Ferri, Chotard - Nordin, Khazri, Maouassa - Wahi.

XI de départ de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Abdul Samed, Fofana, Machado - Thomasson, Fulgini - Sotoca.