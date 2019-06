Mondial des moins de 20 ans - Les Etats-Unis s'inclinent malgré Weah

En dépit d'une réalisation signée Timothy Weah, les Etats-Unis ont cédé en quarts de finale du Mondial des -20 ans face à l'Equateur.

Victorieux des Français en huitièmes de finale, les Etats-Unis ont, à leur tour, chuté en Coupe du Monde des -20 ans. Ce samedi, ils ont subi la loi de l'Equateur du côté de Gdynia ( ). Un match qui fut arbitré par le Français, Bruno Bastien.

Les Sud-Américains ont ouvert le score à la 20e minute par le biais de José Cifuentes, auteur d'une très belle frappe de 20 mètres. Un but auquel leurs opposants ont vite rétorqué. A la 36e minute, l'ancien Parisien Timothy Weah a trouvé la faille à la suite d'un corner et remis les siens dans le sens de la marche. On croyait alors les protégés de Tab Ramos partis pour l'emporter. Il n'en a rien été.

L'Equateur a repris l'ascendant. Juste avant la pause, Jhon Espinoza signait le deuxième but des siens en convertissant un service de Campana. Et à l'origine, il y avait une frappe sur la transversale du capitaine Plata. Ça faisait 2-1 et le score n'a plus évolué, malgré un sursaut des Américains au retour des vestiaires.

L'Equateur animera donc les demi-finales de ce Mondial juniors. Une première pour ce petit pays de l'Amérique du Sud. Les Etats-Unis, eux, voient leur parcours s'arrêter en quarts. Mais, cette formation a beaucoup d'avenir devant elle, et les cadres de cette sélection pourraient bien être à l'honneur dans sept ans lors du Mondial à domicile.