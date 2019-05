Mondial des moins de 20 ans, le Portugal réussit ses débuts

Le Portugal, l'un des favoris pour le titre du Mondial des moins de 20 ans, a réussi sa première sortie. Les Lusitaniens ont dominé la Corée du Sud.

Grand favori pour la conquête du championnat du monde des moins de 20 ans suite au brillant Euro réussi l'année dernière, le n'a pas manqué son entame de compétition. Opposée à la , l'équipe d'Helio Sousa a fait le plein de points (1-0).

Il n'a fallu que sept minutes de jeu aux Lusitaniens pour prendre les devants à la marque. Francisco Trincao, le joueur de Braga, ouvrait le score en cueillant avec succès un service de Jota. Un but précoce, mais qui n'a pas été suivi par d'autre. Plutôt crispés, Queiros et ses partenaires n'ont pas réussi à emballer le match et se mettre à l'abri.

Face à un autre adversaire, cette suffisance aurait pu couter cher aux Portugais. Mais, la Corée du Sud a manqué d'arguments pour faire mal et revenir au score. En 90 minutes, les Asiatiques n'ont d'ailleurs cadré qu'une seule tentative.

Avec ce succès, le Portugal prend la tête de sa poule. Plus tard dans la soirée, l'Argentine défiera l' dans ce même groupe. En huitièmes, il y a de fortes chances pour que l'une de ces deux grandes nations défie l'Equipe de de Bernard Diomède.