Mondial 2022 : six arbitres féminins officieront au Qatar

Trois arbitres féminins et trois arbitres assistants féminins ont été confirmés dans la liste des officiels de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se déroulera plus tard cette année, ce qui constitue une grande première pour le football international. Ce sera la toute première fois que des arbitres de sexe féminin dirigeront des matches lors d'un Mondial masculin.

Perluigi Collina se frotte les mains

À propos de cette annonce révolutionnaire, la FIFA a déclaré qu'elle espérait que cette initiative deviendrait la norme plutôt que l'exception lors des prochaines éditions. "Nous sommes très heureux qu'avec Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) et Yoshimi Yamashita (Japon), ainsi que les arbitres assistantes Neuza Back (Brésil), Karen Díaz Medina (Mexique) et Kathryn Nesbitt (États-Unis), nous ayons pu faire appel à des femmes pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde de la FIFA", a déclaré Pierluigi Collina, le célèbre ex-arbitre et président de la Commission des arbitres de la FIFA.

"Cela conclut un long processus qui a commencé il y a plusieurs années avec le déploiement d'arbitres féminines dans les tournois masculins juniors et seniors de la FIFA. De cette manière, nous soulignons clairement que c'est la qualité qui compte pour nous et non le sexe", a-t-il ajouté, déterminé à ce que les femmes soient jugés pour leurs qualités.

Bientôt la norme et non plus l'exception ?

"J'espère qu'à l'avenir, la sélection d'officielles d'élite pour les compétitions masculines importantes sera perçue comme quelque chose de normal et non plus comme du sensationnel. Elles méritent d'être présentes à la Coupe du Monde de la FIFA parce qu'elles sont constamment performantes à un très haut niveau, et c'est le facteur important pour nous", a-t-il conclu. Doucement mais sûrement, les choses avancent dans le bon sens.