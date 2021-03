Mondial 2022 - 14-0, le Japon sans pitié avec la Mongolie en qualifications

Dans le cadre des qualifications au Mondial 2022, le Japon n’a fait qu’une bouchée de la Mongolie (14-0) ce mardi. Sans laisser aucune miette.

Un massacre. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire le match entre la Mongolie et le Japon ce mardi, achevé sur un cinglant 14-0 en faveur des visiteurs. Rien à voir avec des catégories amateurs ou un match de jeunes, il s’agissait bien d’un match qualificatif au Mondial 2022.

Après une demi-heure de jeu, il n’y avait déjà plus de suspense puisque les Samouraï Blue menaient déjà par quatre buts d’écart grâce à Minamino (13e), Osako (23e), Kamada (26e) et Morita (33e). Au final, 5-0 à la pause, et le Japon a passé la seconde vitesse en seconde période !

80% de possession, 34 frappes tentées pour 25 cadrées

Entré en jeu à trente minutes du terme, Inagaki y est allé de son doublé tout comme Furuhashi, sans oublier le triplé pour Osako et la performance XXL d’Ito, auteur de deux buts et trois passes décisives. Les chiffres ? 80% de possession, 34 frappes tentées pour 25 cadrées et 11 sauvetages du gardien adverse.

De son côté, la Mongolie n’a frappé que deux fois au but, sans parvenir à accrocher la cage… Au classement, le Japon s’envole en tête du groupe F avec un match de retard mais surtout cinq points d’avance sur son dauphin, le Tadjikistan. Son adversaire du soir est logiquement lanterne rouge avec une différence de buts de -25.