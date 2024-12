Monaco - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AS Monaco reçoit le Téfécé, samedi, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Lancée vendredi avec deux duels alléchants, la 14e journée de Ligue 1 se poursuit ce week-end avec d’autres chocs très attendus. En effet, l’AS Monaco donne rendez-vous, ce samedi, à son homologue de Toulouse FC dans son fief du Stade Louis II. Un choc entre une équipe du podium et une autre en pleine ascension pour se faire une place en Europe.

Un test pour les Monégasques avant Arsenal

L’AS Monaco (3e, 26 points) reçoit le Téfécé dans le but de se remettre sur les rails en Ligue 1. Dauphin du Paris Saint-Germain avant la précédente journée, le club de la Principauté a perdu sa place après sa défaite contre l’Olympique de Marseille (2-1). Ce choc contre les Violets est d’une importance capitale pour le coach Adi Hütter et ses poulains, qui veulent non seulement se relancer en Ligue 1, mais aussi se mettre en confiance avant le gros choc de Ligue des champions contre les Gunners d’Arsenal, mercredi soir. Une victoire permettrait aux Monégasques de prendre provisoirement la deuxième place en attendant le match en clôture de Ligue 1, dimanche, entre l’AS Saint-Etienne (15e, 13 points) et l’Olympique de Marseille (2e, 26 points).

En ce qui le concerne, Toulouse FC (10e, 18 points) réalise un bon début de saison en Championnat de France. Vainqueurs de l’AJ Auxerre (2-0) lors de la précédente journée, les Violets viennent à Monaco pour enchaîner, visant ainsi leur sixième victoire de la saison en Ligue 1. Les hommes encadrés par Carles Martínez Novell, à deux points des places européennes, veulent battre les Monégasques pour provisoirement atteindre leur objectif. Mais les Toulousains devraient s’inquiéter, si l’on fait recours aux dernières confrontations entre les deux équipes. Depuis avril 2008 à ce jour, les 25 matchs entre les deux clubs donnent 12 victoires à Monaco contre 05 pour Toulouse et 08 résultats nuls.

Horaire et lieu du match

Monaco - Toulouse

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 17h française

Les compos probables du match Monaco - Toulouse

Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Ben Seghir, Golovin - Balogun

Toulouse : Dominguez - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo - Aboukhlal, King, Gboho

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - Toulouse ?

La rencontre entre l’AS Monaco et Toulouse FC sera à suivre ce samedi 07 décembre 2024 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.