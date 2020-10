Monaco tenu en échec, Nantes à la relance… Le résumé de la journée en Ligue 1

Monaco a concédé un décevant nul contre Montpellier, tandis que Nantes a repris du poil de la bête, ce dimanche pour le compte de la 7e levée de Ligue

Trois rencontres de championnat se disputaient ce dimanche à partir de 15h. L’AS était notamment de sortie, et a manqué de prendre le dessus sur alors que la victoire lui tendait les bras. Angers et Metz se sont aussi quittés sur un score de parité, alors que a signé un succès convaincant au détriment du voisin brestois (3-1).

Partager les points avec le MHSC n’est pas humiliant (1-1), mais l’équipe monégasque l’a fait en ayant joué en supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps. Les hommes de Niko Kovac n’ont pas su profiter de l’expulsion de Téji Savanier, et ce malgré une possession du ballon qui a dépassé les 80%. L’équipe princière s’est faite surprendre au cœur de la deuxième période par un contre ponctué par le rentrant Stephy Mavididi. Et ce n’est qu’à la faveur d’un pénalty que les locaux ont réussi à éluder la défaite. Wissam Ben Yedder a évité le pire aux siens en transformant la sentence en force.

Nantes se remet sur les bons rails

L’efficacité a donc échappé à l’ASM. En revanche, le FC Nantes n’en a pas manqué lors de son opposition contre le . Dans ce mini-derby de la Bretagne, les hommes de Christian Gourcuff se sont fait respecter, avec notamment deux buts marqués dès la première demi-heure du jeu. Muani Kolo (16e) et Ludovic Blas (30e) ont mis les Canaris sur la bonne voie. Les Finistériens ont retrouvé espoir grâce à un joli coup franc de Romain Faivre, mais les hôtes ont immédiatement répliqué par l’intermédiaire de Kader Bamba. Un but qui a définitivement scellé le sort de la rencontre.

La troisième et dernière rencontre de cet après-midi dominical mettait aux prises le SCO d’Angers au . Pour le retour de Frédéric Antonetti sur leur banc, les Grenats ont réussi à accrocher le nul (1-1). Après que Thomas Mangani ait ouvert le score sur pénalty, Opa Nguette a relancé les Lorrains en convertissant un service de Gueye. Ce point récolté sans le buteur de l’équipe Ibrahima Niane, absent pour plusieurs mois, est encourageant pour les Messins. Sans un arrêt de Bernardoni dans les arrêts de jeu sur une reprise de Farid Boulaya, les visiteurs auraient même pu l’emporter sur le fil.