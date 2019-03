Monaco, Subasic explique sa longue indisponibilité

Le gardien croate Danijel Subasic a évoqué en détails ce qui a retardé son retour à la compétition en début de saison.

Depuis la fin du mois de janvier dernier, Danijel Subasic ne rate pas un seul match de l'AS . Le dernier rempart croate a retrouvé sa place dans les bois, participant ainsi activement au réveil de la formation princière. La donne était cependant différente en début de saison puisque le vice-champion du monde était à l'arrêt.

Durant toute la première partie de l'exercice, "Suba" était blessé. Cependant, d'aucuns estimaient qu'il faisait exprès de ne pas être à la disposition de l'équipe et que c'était sa manière de bouder après s'être vu refuser une prolongation de contrat de la part de sa direction. Des remarques auxquelles l'intéressé a très peu gouté.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Subasic a assuré qu'il n'a "jamais triché". Et pour se laver de tout soupçon, il a tenu à expliquer en détails pourquoi il est revenu si tardivement à la compétition. "Je n'ai jamais pensé que je resterais blessé aussi longtemps, a-t-il d'abord tonné. Je suis revenu au club, et ils n'ont pas vu que j'avais une fissure. J'attendais, on me disait que c'était le tendon, le muscle, et, quand je suis parti voir mon médecin en , il m'a dit que le tendon était un peu touché mais que le problème venait d'une fissure de l'os. Si j'étais allé consulter en Croatie après la , j'aurais pu jouer en octobre".

"Pas de prolongation ? J'étais dégouté mais j'ai oublié"

Les médecins de l'ASM n'ont donc pas décelé assez tôt le vrai souci de leur portier. Pour autant, Subasic ne leur en veut pas et comprend qu'il ait pu y avoir un mauvais diagnostic : "Je suis ici depuis longtemps, je n'ai pas de problème avec eux. Tous les gens qui travaillent peuvent faire des erreurs, comme nous sur le terrain. Le problème, c'est que certains pensaient que je ne voulais pas jouer à cause de mon contrat".

Subasic est un peu plus contrarié par les promesses non-tenus de Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président du club princier. "Il m'a promis, en fin de saison dernière, que je prolongerais si on finissait deuxième. Je pensais donc que c'était bon. Je reviens en août, il me dit qu'il veut augmenter mon salaire mais ne me donne pas une saison supplémentaire. Je n'ai pas voulu de l'argent. J'étais dégoûté. Ce n'était pas bien pour moi mais j'ai oublié. Aujourd'hui, le plus important est que le club reste en L 1. Je suis bien ici, j'aime Monaco", a-t-il confié.