Monaco, Sidibe révèle des contacts avec l'Atlético Madrid

Djibril Sidibé a révélé ce dimanche dans Telefoot des contacts avec l'Atlético Madrid.

Djibril Sidibé était convoité par l' qui reste encore au jour d'aujourd'hui une destination plausible pour le latéral monégasque. C'est en effet ce que l'international français a confié au micro de Téléfoot ce dimanche :

"Le Mondial ? Un moment magnifique"

"L'Atlético Madrid ? Je ne sais pas du tout. On était en bonnes discussions mais c’était compliqué par rapport à ma santé après le Mondial. C’est un grand club d’ . Mon objectif à l’heure actuelle est d’être performant avec l’AS et on discutera avec le club pour trouver la meilleure solution", a dit Sidibé, qui est loin d'écarter toute éventualité d'arriver cet été dans la capitale espagnole.

Djibril Sidibe a ensuite été convié à évoquer la 2018 gagnée par les Bleus en l'été dernier. Un immense accomplissement personnel pour le joueur : "Le Mondial ? C’était un moment magnifique, c’est une aventure exceptionnelle de faire partie de ce groupe formidable".

Le sélectionneur national, Didier Deschamps, a également été convié à s'exprimer en toute franchise sur Sidibé, qu'il estime encore en progression : "Il sait très bien que ça s’est joué à peu, sa présence au Mondial. Il a encore du travail à faire pour revenir à son top niveau", a évalué DD.

Sidibé est lui aussi revenu sur sa "période compliquée" comme un écho aux propos du sélectionneur : "J’ai connu une période très compliquée mais j’ai pris le temps de dire stop. C’était difficile, frustrant. Je suis à 80% on va dire, je suis content de jouer, prendre du plaisir mais j’ai encore du boulot." Une chose est certaine, le défenseur a très envie de récupérer une place de titulaire en Bleus :"La réalité c’est le terrain. Je suis reconnaissant que le sélectionneur m’appelle, je suis un compétiteur mais il reste encore beaucoup de choses"