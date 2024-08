Monaco - Saint-Etienne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

2e du dernier exercice de la Ligue 1, l’AS Monaco va tenter de repartir sur les mêmes bases cette saison. Son premier test ça sera face à l’ASSE.

Sous la direction d’Adi Hutter, l’AS Monaco a signé une campagne 2023/2024 très convaincante. Et c’est avec l’ambition de faire aussi bien qu’elle attaque ce samedi le nouvel exercice. Malgré le départ de Wissam Ben Yedder et celui programmé de Youssouf Fofana, la formation princière a les moyens de se maintenir en haut. Mais, pour cela, il ne faudra pas perdre de temps et entamer le championnat de la meilleure des manières.

Le calendrier propose à l’ASM un match intéressant pour cette entrée en matière. A Louis II, ils se mesurent au nouveau promu, l’ASSE. Un classique de la Ligue 1 qui s’annonce palpitant, même si les deux formations n’évoluent clairement pas dans la même catégorie.

Monaco et Saint-Etienne, pas dans le même monde

Malgré les départs de quelques cadres, Monaco garde une équipe très séduisante sur le papier. Thiago Scuro, son directeur général, est même convaincu que l’équipe est « plus forte » que la saison dernière. Ça reste à prouver. En outre, il convient de savoir comment cette équipe va pouvoir gérer le retour de la Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

Côté stéphanois, ce ne sont évidemment pas les mêmes questions que l’on se pose. Les Foréziens sortent de deux saisons en purgatoire et ils n’ont d’autres objectifs que de se maintenir. De nouveaux propriétaires se sont installés à sa tête, mais le mercato effectué – avec très peu de dépenses réalisées – suggère que cette équipe n’a pas l’intention de chambouler ses habitudes. Renforcé par l’arrivé d’Abdelhamid (ex Reims) et Davitachvili (ex Bordeaux), l’ASSE version Ivan Gazidis va donc chercher à assurer le minimum avant d’éventuellement viser plus grand.

Horaire et lieu du match

1e journée de Ligue 1

Monaco – Saint-Etienne

Stade : Louis II (Monte Carlo)

A 19h, heure française

Les compos probables de Monaco - Saint-Etienne

Monaco : Kohn - Kehrer, Maripan, Salisu - Vanderson, Camara, Zakaria, Henrique - Minamino, Embolo, Golovin.

ASSE : Larsonneur - Appiah, Butubinsika, Abdelhamid, Maçon - Moueffek, Monconduit, Old - Davitashvili, Sissoko, Cafaro

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Saint-Etienne

Le match entre Monaco et Saint-Etienne sera à suivre ce samedi à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.