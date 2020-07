Monaco - Robert Moreno démis de ses fonctions

L'entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions par l'AS Monaco. Il devrait être remplacé par l'ancien technicien du Bayern Munich, Niko Kovac.

Robert Moreno n'est plus l'entraîneur de l'AS selon les informations de L'Equipe. L'entraîneur espagnol arrivé cet hiver a été remercié après seulement six mois sur le banc, et au lendemain d'un premier match amical remporté face au Cercle Bruges (2-0).

Après avoir remplacé Leonardo Jardim, l'ancien adjoint de Luis Enrique n'était pas parvenu à remaner l'ASM dans les places européennes avant l'interruption du football dûe au coronavirus. En douze rencontres sur le Rocher, il ne compte que cinq victoires, pour trois match nuls et quatre défaites.

De plus, sa faible expérience en tant que n°1 sur un banc de touche n'a pas rassuré ses dirigeants sur sa capacité à diriger un groupe et à mettre en place des principes de jeu ambitieux, basés sur la possession du ballon.

Niko Kovac pour le remplacer ?

Toujours selon les informations du quotidien sportif, il devrait être remplacé en Principauté par l'ancien coach du , le croate Niko Kovac. L'ancien sélectionneur de la est ensuite passé par Francfort avant de rejoindre le Bayern, où il a été sacré champion d' la saison dernière. Après un début de campagne chaotique, il a été remercié à l'automne.

Ce qui n'a pas empêché la direction monégasque d'être séduite par son profil, à commencer par le nouveau directeur sportif, Paul Mitchell. Il devrait donc devenir le quatrième homme à prendre place sur le banc monégasque depuis 2018 après Leonardo Jardim, Thierry Henry et donc Robert Moreno.