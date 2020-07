Monaco - Robert Moreno : "Ben Yedder est l’un des plus importants joueurs de ce projet"

L'entraîneur de l'AS Monaco a souligné l'importance de son attaquant dans le projet monégasque et espère pouvoir le conserver cet été.

Wissam Ben Yedder a réussi son pari. En quittant le pour revenir à l'AS , l'attaquant français prenait un risque, surtout avec l'absence d'une compétition européenne. Mais le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien buteur de a répondu aux attentes, si ce n'est plus, dans une équipe pourtant mi-figue, mi-raisin de l'AS Monaco. Co-meilleur buteur de , Wissam Ben Yedder a même vu sa cote augmenter sur le marché des transferts avec des rumeurs l'envoyant au .

Neuvième de , l'AS Monaco espère conserver son meilleur buteur pour la saison prochaine afin de renouer avec des ambitions plus appropriées au standing du club de la Principauté. Lors de la conférence de presse d'avant saison, Robert Moreno a souligné l'importance et le rôle de Wissam Ben Yedder pour l'AS Monaco. Le technicien espagnol a admis que perdre l'international français serait un gros coup dur pour l'attaque monégasque.

"C’est clair que Wissam Ben Yedder est l’un des plus importants joueurs de ce projet. Il a été le meilleur buteur de la saison dernière avec Mbappé. Tous les entraîneurs veulent un joueur comme lui. C’est très important pour moi d’avoir Wissam Ben Yedder et je l’ai dit au club. Je sais que pendant le mercato la situation, peut changer à tout moment. (…) Le plus important pour moi, c’est d’avoir Wissam. Mais s’il doit partir, je veux un joueur comme lui ou deux. Mais si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais avoir Wissam", a expliqué le technicien de l'AS Monaco.

"La pause m'a permis de mieux connaître le championnat français"

Robert Moreno a évoqué le poste de gardien de but : "Nous avons deux gardiens de but : Lecomte et Majecki. L’expérience est quelque chose que tu peux apprendre avec les matchs et les performances. Nous devons aller chercher un troisième gardien de but, nous avons beaucoup de possibilité. Nous en avons parlé avec Paul Mitchell et Oleg Petrov, nous allons essayer d’aller chercher le meilleur joueur possible pour le club. Ce troisième gardien de but viendra en concurrence des deux autres et si je peux avoir trois gardiens de but de haut niveau ce sera la meilleure des choses pour tous. Nous avons aussi Loic Badiashile, ce sera difficile pour moi de choisir".

L'entraîneur de l'AS Monaco a profité de la pause pour connaître mieux son effectif et est très motivé à l'aube de la saison 2020-2021 : "Ce sera ma première pré-saison avec tout le groupe. Avec cette situation difficile et le COVID, j’ai eu l’opportunité d’analyser tout ce que nous avons fait durant la saison passée, et cela m’a permis de connaitre encore mieux le championnat français. Maintenant, j’ai ce temps que tous les entraineurs aiment avoir pour donner les informations aux joueurs et améliorer les performances. Je prends cette situation avec optimisme. Nous allons donc réaliser une préparation de huit semaines. En lien avec le staff médical, nous avons décidé d’avoir 5 phases dans la pré-saison : cette semaine, c’est l’heure de la réathlétisation pour tous".

"Nous aurons ensuite deux semaines à Monaco pour un travail de pré-saison avant de partir pour dix jours en stage en . Nous aurons deux matchs puis trois en Pologne, soit cinq matchs de préparation. Nous faisons plusieurs sessions par jour d’entraînement actuellement. L’aspect psychologique est très important, nous avons parlé avec les joueurs pour qu’ils puissent s’adapter à cette nouvelle situation et pour leur donner toutes les ressources afin de ne pas se blesser à la reprise du championnat", a conclu l'Espagnol.