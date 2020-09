Monaco repart de l’avant, Montpellier assure le minimum… Le résumé de la journée de Ligue 1

Quatre rencontres de la 5e levée de L1 se sont disputées ce dimanche à partir de 15h. Elles ont notamment vu Monaco renouer avec le succès.

Après le décevant Bordeaux – Nice disputé en début d’après-midi (0-0), quatre matches de championnat se sont tenus ce dimanche à partir de 15h. Ils ont été riches en buts et en rebondissements. La rencontre la plus animée s’est tenue à Louis II où l’AS a pris la mesure de , mais en tremblant sérieusement vers la fin.

Ben Yedder et Monaco gagnent aux forceps

Battu la semaine dernière par Rennes, l’ASM s’est fixé comme objectif de se relancer à domicile. L’équipe princière l’a fait face au Racing (3-2), mais en manquant de maitrise vers la fin. Alors qu’elle menait 3 à 1, l’équipe de Niko Kovac a complètement perdu le pied et a vu deux de ses joueurs se faire expulser vers la fin (Tchouaméni et Disasi). Cela aurait pu être fatal aux Monégasques, mais ces derniers ont su finalement faire le dos rond et assurer cette 3e victoire en cinq matches.

Après avoir débloqué son compteur de buts au Roazhon Park, Wissam Ben Yedder s’est encore mis en évidence. L’international français s’est offert un doublé, en exploitant des passes de Kevin Volland. Entre-temps, Ruben Aguilar a aussi trouvé le chemin des filets. Côté alsacien, Chahiri et Ajorque, sur pénalty, ont scoré, mais leurs réalisations ont été finalement inutiles.

Dans les autres matches de ce dimanche, difficile de passer sous silence la belle sortie du SCO d’Angers contre Brest. Les hommes de Stéphane Moulin ont obtenu leur troisième victoire en renversant les Finistériens en fin de partie. Brest menait 2 à 1 jusqu’à dix minutes de la fin grâce à des pions de Mounié et de Charbonnier, mais les locaux ont changé le cours des évènements par l’intermédiaire de Traoré et de Fulgini.

Lens et peuvent avoir des regrets

Nîmes accueillait Lens dans son fief des Costières. Les Crocos croyaient s’incliner après avoir été menés au score pendant presque une heure suite à un but de Ganago. Mais, leur international algérien Zinédine Ferhat leur a sauvé la mise. L’ancien havrais a fait la différence d’une reprise imparable au point de pénalty.

🔚 🔥 !!



16 buts en 4 matchs, des retournements de situations... On a vécu un multiplex complétement fou cet après-midi ! 😜



Quel est le résultat le plus marquant pour vous ? 🧐 pic.twitter.com/AnCWcCUQ4f — Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 27, 2020

Pour finir, Dijon et se sont quittés sur un score de parité. L’équipe bourgugnonne a manqué d’assurer son premier succès de l’exercice à cause d’un pénalty concédé à la 89e. Teji Savanier l’a transformé avec succès. Auparavant, Dina avait ouvert le score pour le DFCO, Delort lui a rétorqué, puis Ecuele-Manga a mis le second pour l’équipe de Jobard. Ce ne fut cependant pas suffisant pour l’emporter.