Monaco renversé par Benfica !

Rejoint dans les ultimes instants du match, Monaco a finalement chuté face à Benfica, ce mercredi soir.

Très bien parti depuis le coup d'envoi de la nouvelle formule de la C1, Monaco affichait 10 points grâce à trois succès (2-1 contre Barcelone, 5-1 face à l'Etoile Rouge de Belgrade et 1-0 à Bologne) et un nul (2-2 chez le Dinamo Zagreb) au coup de sifflet initial de ce match.

L'ASM avait ouvert le score au quart d'heure de jeu. Vanderson, lancé idéalement côté droit par Embolo, croise puissamment du pied droit. Trubin dévie sur sa droite où Golovine est présent pour remiser en retrait et se muer en passeur décisif pour Ben Seghir. Du droit, le n°7 propulse le ballon au fond. Au terme d'une première période serrée et très plaisante à suivre, l'AS Monaco rallie les vestiaires avec un avantage minime.

Juste après le repos, le Benfica allait se reprendre. Caio Henrique, dans une position axiale à une vingtaine de mètres, contrôle et remise de la tête en retrait. Mal sorti, Majecki est trop court au-devant de Pavlidis qui s'en va égaliser du droit.

Monaco reprenait l'avantage à la 67e minute. Golovine lance à gauche de la surface portugaise Mawissa qui délivre un centre en retrait appuyé du gauche. Magassa arrive à toute berzingue et catapulte sa reprise du pied droit au fond des filets de Trubin, immobile et impuissant sur sa droite.

Mais le club princier allait se faire reprendre en toute fin de match. Di Maria au du champ sur le flanc gauche et adresse un centre précis du pied gauche. Face au but, Cabral, à la lutte avec Mawissa, se jette la tête la première et parvient à égaliser ! 2-2, puis 3-2 avec le but très tardif signé Amdouni d'une tête puissante et gagnante.

Monaco peut avoir quelques regrets...