Monaco - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'AS Monaco est à la croisée des chemins. Galvanisés par leur qualification héroïque en barrages de Ligue des Champions après un nul contre la Juventus (0-0), les hommes de Sébastien Pocognoli doivent impérativement transposer cette solidité en championnat. Dixièmes et relégués à huit points de l'Europe, ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent "raccrocher le wagon" du haut de tableau. Cependant, le bilan domestique est alarmant : avec 33 buts encaissés après 19 journées, l'ASM affiche son pire total défensif depuis 1976. Si le pragmatisme défensif a fonctionné en Europe, le public du Louis-II, frustré par quatre défaites lors des cinq derniers matchs à domicile, attend désormais du jeu et des résultats.

Rennes : Le rêve du doublé historique

En face, le Stade Rennais arrive avec l'ambition de réaliser une première depuis le début du siècle : battre Monaco à l'aller et au retour lors de la même saison. Sixièmes et solides à l'extérieur (trois clean sheets sur les quatre derniers déplacements), les Bretons d'Habib Beye veulent effacer le faux pas contre Lorient (0-2) et consolider leur place européenne. Malgré l'absence du capitaine Valentin Rongier, Rennes peut s'appuyer sur une attaque qui n'est jamais restée muette deux fois de suite sous Beye et sur la motivation de Breel Embolo, de retour sur ses anciennes terres où il avait inscrit son premier but en Ligue 1... contre Rennes.

Le duel tactique : Solidité retrouvée contre réalisme breton

La clé du match résidera dans l'affrontement des styles. Monaco, qui vient de signer son 840e clean sheet en L1 (un record), tentera de verrouiller l'accès à son but tout en exploitant la créativité de Maghnes Akliouche, meilleur récupérateur du championnat dans les 30 derniers mètres. Rennes, qui excelle à mener au score à l'extérieur (313 minutes cette saison), cherchera à piquer en transition. Pocognoli, sous pression, devra choisir entre maintenir son bloc bas sécurisant ou libérer les chevaux pour ne pas subir la loi d'un adversaire qui réussit bien à Louis-II historiquement.

Un tournant pour la saison

Ce match est un véritable "check-point" pour les deux équipes. Une victoire monégasque relancerait la machine et validerait les choix tactiques récents. Une défaite plongerait le club dans une crise profonde et fragiliserait encore un peu plus la position de Pocognoli. Pour Rennes, gagner en Principauté serait un signal fort envoyé à la concurrence et la confirmation que l'équipe a les épaules pour viser plus haut. Entre la peur de perdre et l'envie de gagner, la soirée promet d'être tendue sur le Rocher.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Rennes

La rencontre entre l'AS Monaco et Rennes sera à suivre ce samedi 31 janvier 2025 à partir de 21h05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Monaco - Rennes

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

Le match entre Monaco et Rennes se joue ce samedi 31 janvier à partir de 21h05, heure française, au Stade Louis II de Monte-Carlo.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

Qualifiée pour les barrages de la Ligue des champions après le nul accroché face à la Juventus, l’AS Monaco replonge dans le quotidien de la Ligue 1 avec la réception du Stade Rennais, samedi soir au Louis-II. Sébastien Pocognoli aborde ce rendez-vous avec l’ambition de relancer une dynamique en championnat, tout en devant composer avec un effectif encore amoindri. Paul Pogba, Lukáš Hrádecký, Eric Dier et Wout Faes poursuivent leur réathlétisation, tandis que Mohammed Salisu et Takumi Minamino restent absents.

Le groupe convoqué reste néanmoins compétitif, marqué par le retour de Krépin Diatta, champion d’Afrique, ainsi que la présence de cadres comme Denis Zakaria, Aleksandr Golovin et Folarin Balogun. Devant, l’entraîneur monégasque dispose de plusieurs options avec Balogun, Ansu Fati, Mika Biereth ou encore George Ilenikhena. Monaco cherchera à confirmer sa solidité récente à domicile face à Rennes, qu’il n’a plus perdu au Louis-II depuis quinze réceptions consécutives en Ligue 1.

Infos sur l'équipe de Rennes

Rennes se présente en Principauté avec un groupe amoindri pour le déplacement à Monaco, samedi soir. Habib Beye doit composer sans son capitaine Valentin Rongier, blessé, tout comme Seko Fofana, également absent et toujours en instance de départ. Kader Meïté ne figure pas non plus dans le groupe, le club ayant acté sa mise à l’écart en vue d’un possible transfert. Des absences qui pèsent dans l’entrejeu rennais avant un rendez-vous délicat face à un Monaco qualifié en Ligue des champions.

Le Stade Rennais pourra toutefois s’appuyer sur le retour symbolique de Breel Embolo au Louis-II, buteur lors du match aller et attendu comme l’un des principaux atouts offensifs. La recrue hivernale Sebastian Szymanski fait bien partie du groupe, même si une titularisation d’entrée n’est pas envisagée. Rennes devrait ainsi s’appuyer sur un onze resserré, cherchant avant tout à rester compact et réaliste, dans un contexte où les solutions de rotation restent limitées au milieu de terrain.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement