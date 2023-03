Monaco – Reims : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Reims.

Deux dynamiques opposées

La rencontre entre Monaco et Reims oppose deux équipes sur des dynamiques opposées. Monaco n'a plus gagné depuis trois rencontres, toutes compétitions confondues, se faisant éliminer en Ligue Europa avant de chuter lourdement à domicile contre Nice (0-3) puis de faire un match nul sur le terrain de Troyes (2-2) qui lutte pour ne pas descendre.

A l'inverse, Reims est invaincu depuis 18 journées en Ligue 1 ! Ce match sera aussi l'occasion de voir deux des meilleurs buteurs de notre championnat s'affronter : Wissam Ben Yedder (16 buts) et Folarin Balogun (15 buts).

Date, horaire et lieu de Monaco-Reims

Date : dimanche 12 mars 2023

Ville : Monaco (Monaco)

Stade : Stade Louis-II

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 27e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Thomas Leonard (France).

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Reims ?

En France, la rencontre entre l'AS Monaco et le Stade de Reims sera diffusée sur C+ FOOT.

Le streaming pour voir le match Monaco-Reims

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Reims en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Monaco-Reims

Pour cette rencontre, Philippe Clement, l'entraîneur de Monaco, devrait disposer d'un groupe pratiquement au complet. Maripan (genou), Vanderson (genou), Camara (cheville) et Ben Seghir (malade) devraient faire leur retour. Seul Kevin Volland (fracture d'une côte) est forfait pour la réception de Reims.

De son côté, Reims sera privé de trois éléments : Emmanuel Agbadou (réathlétisation), Myziane Maolida (entorse de la ville) et Noah Holm (déchirure au psoas).

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Seghir, Ben Yedder.

L'équipe probable de Reims : Diouf - Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet - Lopy, Matusiwa - Ito, Munetsi, Flips - Balogun.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Reims

● 8 des 15 confrontations entre Monaco et Reims en Ligue 1 au 21e siècle se sont terminées sur un score nul, pour 5 victoires du club de la Principauté et seulement 2 succès des Champenois.

● Monaco n'a remporté aucune de ses 6 dernières réceptions de Reims en Ligue 1 (5 nuls et 1 défaite en février 2022 pour la plus récente), sa plus longue disette en cours face à un club de l'élite et la plus longue de son histoire face au club champenois.

● Monaco n'a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-3 contre Nice, 2-2 à Troyes), après avoir gagné 7 de ses 9 précédents (2 nuls). L'ASM pourrait connaître une 3e rencontre sans victoire dans l'élite pour la 2e fois cette saison après la disette subie en août (4, de la 2e à la 5e journée).

● Reims n'a perdu aucun de ses 18 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 10 nuls), meilleure série en cours des 5 grands championnats européens. Depuis 2011-2012, hors PSG, seul Monaco a connu une série aussi longue en L1 (24 entre décembre 2016 et août 2017).

● Depuis les débuts de Will Still lors de la 11e journée, seul Paris (37) a empoché plus de points que Reims (32) en Ligue 1, le club champenois affichant notamment la meilleure défense de l'élite sur la période (7 buts encaissés).

● Monaco ne glane que 1,3 point par match en moyenne face aux équipes du Top 10 actuel de Ligue 1 cette saison (16 points en 12 rencontres), c'est presque 2 fois moins que sur ses affrontements avec les clubs de 2e partie de tableau (2,5 – 35 points en 14 matches).

● Reims reste sur 5 clean sheets de rang en Ligue 1, égalant son record établi en septembre-octobre 1946. Dans les 5 grands championnats européens, seul Liverpool est sur une aussi longue série actuellement.

● Privé de Guillermo Maripán depuis sa blessure contre le Bayer Leverkusen lors du match aller, Monaco n'affiche que 33% de victoires toutes compétitions confondues sans son défenseur chilien cette saison (4/12) et 2 buts encaissés en moyenne, contre 60% de succès (15/25) et 1,2 but concédé par rencontre lorsqu'il est présent.

● Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2010-2011 et malgré 3 saisons d'absence entre 2016-2017 et 2018/19, l'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder a inscrit 88 buts qui ont permis à son équipe d'égaliser ou de prendre l'avantage au score – comme ses 2 réalisations à Troyes lors de la dernière journée – c'est au moins 23 de plus que tout autre joueur.

● Yehvann Diouf affiche un pourcentage de tirs arrêtés de 84.6% en Ligue 1 cette saison, le 2e plus élevé parmi les gardiens des 5 grands championnats européens à minimum 10 rencontres en 2022/23 derrière Marc-André ter Stegen (85.5%). Cependant, il est aussi celui qui a commis le plus d'erreurs amenant à un tir adverse en L1 sur la période (4), lui qui n'a perdu qu'un seul de ses 19 matches avec Reims dans l'élite en 2022-2023, contre… Monaco, le 18 septembre (0-3).