Monaco, Niko Kovac : "On est un peu déçu"

Pour l’ouverture de la Ligue 1, Monaco n’a pu faire qu’un nul contre Nantes. Une première contre-performance pour les Monégasques.

Depuis vendredi, la Ligue 1 a officiellement lancé sa saison 2021-2022. L’AS Monaco et le FC Nantes ont eu l’honneur d’ouvrir les débats à Louis II avec le retour des supporters. Malheureusement, la soirée n’aura pas été une fête jusqu’au bout puisque les hommes de Niko Kovac ont concédé le nul à domicile (1-1).

Beaucoup plus pressants et offensifs durant le premier acte, les Monégasques n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Pourtant, Gelson Martins avait parfaitement lancé les hostilités mais un manque de réalisme a eu raison du club de la Principauté, douché par l’égalisation nantaise juste avant la pause.

A l’issue de la rencontre, Kovac n’a pas caché sa déception de déjà laisser filer deux points dans la course au podium, après seulement une journée. Troisième de la saison dernière dans une lutte finale incroyable avec Lille, le PSG et l’OL, Monaco sait que chaque point compte, notamment en début de championnat.

L'article continue ci-dessous

"On espérait une victoire, mais il y avait une équipe en face qui a réussi à marquer sur la seule occasion qu'elle a pu se procurer, a noté le coach croate au micro d’Amazon Prime Vidéo. Nous, on en a eu beaucoup, avec un peu moins de réussite. C'est le foot. On est un peu déçus, mais on avance (…) Ce n'était pas un problème physique car nous sommes au point. Pour être honnête, Nantes a bien défendu et nous n'avons pas été assez bons avec le ballon. Mais j'ai vu beaucoup de bonnes choses en première mi-temps."

Avec Wissam Ben Yedder sur le banc au début du match, c’est Kevin Volland et Myron Boadu qui ont été chargés d’animer le secteur offensif. Remplacé à l’heure de jeu, le nouvel arrivant n’a pas réussi à se mettre en évidence. Pas de quoi s’inquiéter pour Kovac, qui a fait le point sur les recrues.

"Jean Lucas a fait un très bon match. Myron a besoin d'un peu plus de temps. Ils ont du retard sur leurs coéquipiers car ils viennent d'arriver. Ce premier match à la maison, c'était l'opportunité pour eux de débuter. Ils peuvent mieux faire, mais je suis déjà très heureux de les voir à l'oeuvre."