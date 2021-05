Monaco - Niko Kovac explique les raisons de la "bulle" monégasque

À la veille d'affronter Rumilly-Vallières (N2) en demi-finale de Coupe de France, l'ASM s'est plongé dans une "bulle", comme l'a expliqué le Croate.

Avec quatre matches encore au programme (en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France) d'ici à la fin de la saison, l'AS Monaco a un programmé chargé. Ces derniers mois, le club de la Principauté a des objectifs élevés et ne s'en cache pas. Et pour tenter de les atteindre, l'ASM a pris une décision des plus radicales...

En effet, le club a pris la décision de s'enfermer dans une bulle jusqu'à la fin de la saison. Un choix motivé par le besoin de rester concentrés et unis, selon l'entraîneur Niko Kovac, présent en conférence de presse ce mercredi. "D'abord, c'est une bulle de performance. On sera dedans les dix prochains jours, avec quatre matches très importants pour nous, pour le club. La seconde chose, c'est aussi pour se protéger. C'était nécessaire d'être dans une bulle parce qu'on sera tous les uns avec les autres".

"On sera juste les joueurs et le staff ensemble"

"J'en ai parlé avec Paul (Mitchell, le directeur sportif de l'ASM), avec James (Bunce) aussi, notre responsable de la performance. On est dans une période difficile. On a eu des blessures, il y a le problème du Covid. On devra être concentrés à 100 %. On doit se protéger autant que possible. On sera à l'hôtel, pas loin de La Turbie (où se situe le centre d'entraînement de l'ASM). On sera juste les joueurs et le staff ensemble. Ils n'auront pas l'occasion de retourner chez eux", a ainsi détaillé l'entraîneur de l'ASM.

Premier match à disputer : celui face à Rumilly Vallières, jeudi soir, en demi-finale de la Coupe de France. Un match à la portée des Monégasques, qui devront toutefois respecter leur adversaire pour l'emporter et accéder en finale. "Le danger est toujours présent. Tout le monde s'attend d'une victoire de l'AS Monaco. C'est ça le danger. En tant qu'entraîneur, j'ai toujours respecté les équipes qui évoluent dans des divisions inférieures", a rappelé l'ancien technicien du Bayer Munich.

"Rumilly voudra aller au Stade de France. Ce sera difficile. On devra se donner à 100 %. Si on ne donne que 50 ou 80 %, on perdra le match. On doit être au maximum, comme si on était en Championnat. Notre objectif, c'est le prochain match. On ne parle pas de Rennes ou de Lens. On aura une très bonne équipe en face demain (jeudi)", a enfin déclaré Niko Kovac. En cas de finale, l'AS Monaco affronterait le vainqueur du match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain.