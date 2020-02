Monaco - Moreno : "Notre meilleur match"

L'entraîneur monégasque était satisfait de la montée en puissance de son équipe, après la victoire contre Montpellier ce vendredi (1-0).

Et de trois victoires consécutives pour . Les coéquipiers d'Islam Slimani, une nouvelle fois décisif en incrivant le seul but de la rencontre, ont pris le meilleur sur (1-0) en ouverture de cette 25e journée de .

De quoi satisfaire leur entraîneur Robert Moreno, qui a estimé avoir assisté à la meilleure prestation de ses joueurs depuis son arrivée cet hiver. "Je pense oui, si je pense à tous les moments du match : défendre, attaquer, avoir la sensation d'avoir le contrôle du match. Oui, je pense que c'est le meilleur match [depuis que je suis ici]", a-t-il déclaré en conférence de presse après le coup de sifflet final.

"Trouvé l'équipe type ? Non, je ne pense pas. Le foot est un jeu collectif et je veux avoir tous les joueurs impliqués. Je ne peux obtenir ça que si je donne l'opportunité de jouer à tous les joueurs. Je suis content de ce match, de cette situation, mais on a beaucoup de bons joueurs qui n'ont pas joué [ce soir].

"Cela a fonctionné pour ce match, contre cette équipe qui a joué d'une manière concrète. La semaine dernière on a gagné mais j'ai fait des changements, on doit voir à l'entraînement et l'adversaire qu'on a en face."

"Travailler et préparer le prochain match"

S'il n'a pas voulu s'attarder sur la nouvelle bonne prestation d'Islam Slimani, l'Espagnol n'a pas non plus souhaité se projeter sur la fin de saison, assurant vouloir se concentrer uniquement sur la prochaine rencontre, samedi prochain à (20h).

"Slimani est un joueur important, les chiffres sont là. Mais je ne veux pas parler d'un joueur de manière individuelle, parce que c'est un jeu collectif, a-t-il confié. Important de gagner ? Oui, c'est important pour le moral. J'espère gagner tous les matches jusqu'à cet été.

"La seule chose que je peux contrôler, c'est le prochain match, le prochain entraînement. Demain, on va commencer à travailler et préparer le prochain match parce que je ne peux pas contrôler autre chose et dire qu'on veut être deuxième, troisième..."