Monaco - Marseille : diffusion TV et en ligne, streaming, compos probables et avant-match

Monaco - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Dernier match avant la Coupe du monde. Dimanche soir, c'est du côté de Monaco que la Ligue 1 prendra sa pause pour un mois et demi, Mondial hivernal au Qatar oblige. Et pour bien faire les choses, place à un dernier choc, avec deux prétendants au podium face à face.

Deux équipes aux dynamiques relativement opposées ces dernières semaines, l'OM étant en perte de vitesse après un bon départ. En face, Monaco a démarré lentement avant d'accélérer le rythme et voudra frapper un joli coup avant la trêve.

Horaire et lieu du match Monaco-Marseille

Ville : Monaco

Monaco Stade : Louis II

Louis II Heure : 20:45 UTC+1 (heure française)

Sur quelle chaîne TV voir Monaco-Marseille ?

15ème journée de Ligue 1

Dimanche 13 Novembre

20h45 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h15 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Monaco et Marseille

Monaco : VNDVV

Marseille : DDDNV

Les équipes probables

XI de départ de Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Volland, Fofana, Camara, Golovin - Embolo, Ben Yedder.

XI de départ de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Marseille :

● Monaco a gagné 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Marseille (1 défaite), après n’avoir

remporté aucun des 5 précédents (2 nuls, 3 défaites).

● Monaco a perdu 19 matches à domicile contre Marseille en Ligue 1, au moins 5 de plus que contre tout

autre adversaire. De son côté, l’OM ne compte autant de victoires en déplacement dans l’élite que contre

Nice (19 également).

● Monaco a remporté chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 sans prendre de but, et n’a plus réalisé la

passe de 3 depuis mars-avril 2021 (5 de rang).

● S’il l’emporte, Marseille fêtera sa 500 e victoire toutes compétitions confondues au 21 e siècle, pour son

1083 e match.

● Monaco a marqué lors de chacun de ses 13 derniers matches à domicile en Ligue 1. Seul Paris (17) est

actuellement sur une meilleure série dans l’élite.

● Marseille a gagné 10 matches à l’extérieur depuis le début de l’année 2022 en Ligue 1. L’OM n’a fait mieux

que lors de 2 années civiles dans la division : 14 succès en 2009 et 11 victoires en 1971.

● Marseille a subi 31 attaques directes adverses en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, mais

fait partie des 3 équipes – avec Lens et Nice – qui n’ont pas encore concédé le moindre but sur ces phases

de jeu.

● Monaco affiche 59.6% de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, pourcentage le plus élevé. Seul Toulouse

(209) a en outre subi plus de tirs que l’ASM dans l’élite cette saison (206).

● Les joueurs de Monaco Axel Disasi et Alexander Nübel sont les 2 joueurs évoluant en Ligue 1 2022/23 qui

ont joué le plus de minutes cette saison toutes compétitons confondues (2010 minutes).

● Le gardien de Marseille Pau López touche en moyenne 40 ballons par match en Ligue 1 cette saison, c’est

10 de moins que la saison passée où il affichait 50 ballons par match, meilleure moyenne d’un gardien

dans l’élite en 2021/22.