Monaco - Lyon pourrait être délocalisé en Chine

Le match de retour entre l’ASM et l’OL en Ligue 1 pourrait se dérouler à Shanghai en février prochain.

En 2022, il se peut que pour la première fois de l’histoire une rencontre de Ligue 1 puisse se dérouler ailleurs que sur le sol français. Le duel entre Monaco et l’OL, de la 23e journée, est susceptible de se tenir en Chine en février prochain.

C’est sur quoi planche la Ligue de Football et il semblerait que les deux clubs seraient favorables à cette idée révolutionnaire. Le motif évoqué c’est la valorisation du championnat à l’étranger. En cette période post-Covid et quelques mois après avoir des centaines de millions d’euros en raison du flop Mediapro, la LFP cherche par tous les moyens à rentabiliser son produit. Et son détour par l’Empire du Milieu s’inscrit dans cette logique.

Pour information, le championnat français n’est pas très prisé hors des frontières. Là où les Anglais encaissent 1,4 milliard d'euros par an, les Espagnols 710 M€, les Italiens 200 M€ et les Allemands 180 M€ pour leurs ligues respectives, les Français ne touchent, eux, que 73M€ annuellement. Le contraste est saisissant.

La FIFA risque de mettre son véto

La date du début de février a été choisie car le programme des matches sera quelque peu allégée vu que la Coupe d’Europe sera alors à l’arrêt. Jean-Michel Aulas, le président des Gones, s’en délecte à l’avance, même s’il souligne que certaines conditions devront être respectées. « Ces derniers temps, on a expérimenté pas mal de voyages dans de bonnes conditions, a-t-il déclaré à l’Equipe. Paqueta, à chaque fois, on le ramène en avion privé du Brésil et on a vu que, même si ce n'est pas parfait, ça permet quand même de récupérer et de dormir. Là, il faut que ce soit un avion privé qui emmène les deux équipes dans de bonnes conditions pour que la récupération soit possible. Mais sur le plan de l'intérêt, il est majeur de pouvoir faire un grand match là-bas. Nous, on pense que c'est bien. Après, il faut que le financement vienne et que la Ligue y trouve son compte. »

Ce n’est donc pas une surprise si l’OL et Monaco ont validé l’idée immédiatement. De plus, le club rhodanien a des actionnaires chinois à sa tête et il est certain que cette délocalisation va être appréciée. Quant à Monaco, son président Dimitri Rybolovlev possède des partenaires commerciaux dans ce pays.

A présent, il faut que la FIFA donne son aval pour que le projet soit entériné. Ce n’est pas gagné d’avance. Par le passé, les instances internationales avaient refusé une idée similaire de la part des Espagnols. « Les matches et compétitions de portée internationale ainsi les matches nationaux officiels doivent se disputer sur le territoire de l'association concernée », avait souligné la FIFA.