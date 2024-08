Monaco - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco vs Lens

Faisant partie des 4 équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de la saison, Monaco et Lens s’affrontent dimanche dans un duel passionnant.

Le Stade de Louis II sera le théâtre d’un classique du championnat ce dimanche. L’AS Monaco accueille le RC Lens devant son public. Une jolie affiche et qui est pimentée par le fait que ces deux formations ont réalisé une entame de parcours parfaite avec deux succès en autant de rencontres et sans le moindre but encaissé.

Lors de cette partie qui fait office du choc de la 3e levée de Ligue 1, au moins l’une des deux équipes abandonnera des points. Mais il y a fort à parier que la bataille sera très disputée, car les Monégasques comme les Sang et Or ont montré de très belles choses jusqu’ici, au-delà des bons résultats enregistrés.

Monaco et Lens visent la passe de trois

L’ASM d’Adi Hutter est dans la droite lignée de ce qu’elle a proposé en fin de saison dernière. L’équipe princière a même gagné en solidité et les départs de certains cadres (Fofana, Ben Yedder) ne l’ont en rien pénalisé. L’équipe s’est aussi découvert en la personne de Minamino un vrai taulier, et qui semble enfin avoir pris totalement ses marques dans le championnat français. En grande forme, l’international japonais cherchera à guider ses troupes vers un autre succès ce dimanche.

Concernant Lens, sa bonne dynamique actuelle est à relativiser dans la mesure où la formation de Will Still a vécu une grosse désillusion jeudi dernier sur la scène européenne. Les Artésiens se sont fait sortir de la C4 sur le terrain de Panathinaikos, à l’issue d’une double confrontation qu’ils ont pourtant globalement maitrisée. C’est dans leur capacité à surmonter cet échec que résidera la clé d’un bon résultat à Monaco. Ils pourraient aller chercher un troisième succès de suite, ce qui ne leur était plus arrivé en début de Ligue 1 depuis la saison 1996/1997.

Horaire et lieu du match

3e journée de Ligue 1

Dimanche 1er septembre 2024

A 15 heure, heure française

Stade Louis II de Monaco

Monaco - Lens

Les compos probables de Monaco - Lens

Monaco : Kohn - Vanderson, Singo, Kherer, Jakobs - Minamino, Akliouche, Zakaria, Ben Seghir - Embolo, Balogun

Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Diouf, Thomasson, Chaves - Fulgini - Saïd, Sotoca

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Lens

Le match entre Monaco - Lens sera à suivre ce dimanche 1er septembre à partir de 15h sur DAZN. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.