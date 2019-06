Monaco, Lecomte et Aguilar se rapprochent

Le gardien et le défenseur de Montpellier auraient trouvé un accord avec l'AS Monaco.

L'AS va devoir montrer un tout autre visage la saison prochaine. Après une saison plus que compliquée, les Monégasques auront à coeur de retrouver la première partie de tableau et la lutte pour les places européennes l'année prochaine afin d'oublier la catastrophe industrielle qui était toute proche cette saison. Pour parvenir à ses fins, le club du rocher va devoir se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu lors de l'intersaison.

La saison dernière, l'AS Monaco a appris à ses dépens que son effectif n'était pas suffisamment armé pour remplir les objectifs habituels. C'est d'ailleurs à cause de cela que Leonardo Jardim avait quitté le club après quelques journées, avant d'être rappelé quelques mois plus tard au chevet du club de la Principauté. Et visiblement c'est du côté de son arrière garde que l'AS Monaco entend commencer à se renforcer, un secteur à l'agonie la saison passée en raison des blessures, certes, mais aussi des défections de certains cadres.

pillé ?

L'article continue ci-dessous

Selon L'Equipe, c'est du côté de Montpellier que l'AS Monaco a décidé de faire son marché et ce serait en bonne voie. En effet, pour le poste de gardien de but, le club de la Principauté serait proche de mettre la main sur Benjamin Lecomte. Le journal français annonçait une offre à hauteur de 8 millions d'euros de l'AS Monaco au MHSC pour l'international français il y a quelques jours. Monaco aurait désormais trouvé un accord avec le portier sur un contrat de cinq ans selon L'Equipe.

Mais ce n'est pas tout, outre Benjamin Lecomte, l'AS Monaco serait décidé à embarquer également Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. Si les rumeurs le concernant étaient moins présentes que celles concernant son coéquipier, le latéral serait aussi en bonne voie pour rejoindre le Rocher. En effet, il aurait également trouvé un accord avec l'AS Monaco pour signer un bail de cinq ans avec le champion de 2016-2017.

L'AS Monaco a habitué ses supporters et les observateurs à recruter malin ces dernières saisons, ce qui l'a d'ailleurs perdu la saison dernière avec l'absence de ce genre de recrutement. Et visiblement, le club de la Principauté est de retour aux affaires et entend frapper un grand coup en récupérant deux valeurs sûres du championnat de France qui ont joué un grand rôle dans les deux dernières belles saisons de Montpellier.